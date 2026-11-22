BW Women, naglabas ng apat na bagong scents para sa Whimsical Collection
Sinalubong ng BW Women ang fantasy world sa pamamagitan ng "Once Upon a Spritz: Return to Whimsyland" na isang immersive celebration sa Bigger Pictures sa Mandaluyong City. Dito pormal na pinalaki ang kanilang sikat na ‘Whimsical Collection’ mula lima hanggang siyam na deodorant body sprays.
Ang apat na bagong scents na idinagdag ay ang Halo, Pixie, Stardust, at Twinkle. Sinasabing ang mga ito ay nagbibigay sa mga consumers ng mas maraming paraan para i-express ang kanilang personality at i-match ang kanilang everyday moods. Lahat ng BW Women Whimsical Deodorant Body Spray ay may long-lasting fragrance, all-day freshness, at antibacterial benefits.
Kung hihimayin ang bawat scent, ang Twinkle ay isang playful fruity-floral na may bergamot, pear, blackcurrant, at melon, na may orange blossom, caramel, at warm vanilla-musk base. Ang Pixie naman ay may sparkling mandarin at red fruits, violet, jasmine, vanilla, at musk. Para sa Halo, kombinasyon ito ng bright citrus, fruity notes, subtle incense, fresh florals, green accords, at warm woody-musk finish. Ang Stardust naman ay elegant at dreamy na nagsisimula sa bergamot, Damask rose, at iris bago mag-settle sa sandalwood, mossy woods, at ambroxan musk. Sila ay sasama sa original five scents na Wish, Dream, Lullaby, Spell, at Whimsy.
Bagong Mukha ng Brand
Hindi lang scents ang bago dahil ipinakilala rin ang Filipino global pop star na si Gehlee Dangca bilang pinakabagong ambassador ng brand. Dahil kasalukuyan siyang nasa loob ng Pinoy Big Brother house, isang exclusive video presentation ang ginamit para i-welcome siya sa BW Women community. Ayon sa brand, embody ni Gehlee ang youthful energy at playful spirit ng collection na ito para mas kumonekta sa bagong generation ng consumers.
Naging mas buhay ang event sa tulong ng live performances mula sa P-pop groups na Meimei at VXON, pati na rin ang actor at performer na si Will Ashley.
Ang Vision ng Whimsyland
Para kay Kimberly Barrozo, ang brand manager ng BW Women, ang "Return to Whimsyland" ay physical expression ng vibrant confidence, authenticity, at pure joy. Layunin ng brand na i-empower ang lahat na ipakita ang kanilang best self araw-araw dahil ang fragrance ay nagsisilbing personal signature ng isang tao.
Saan ka kaya sa siyam na scents na ito mag-fi-fit? Keri na ba ang budget para mag-stock up ng amoy-magic?