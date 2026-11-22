Heart Evangelista, binigyan ng Fashion Icon Award sa Thailand
Slay na naman si Heart Evangelista after niyang tanggapin ang Fashion Icon Award sa isang event sa Sphere Hall sa EMSPHERE complex sa Bangkok. Binigyan siya ng award ni Ali Ziani, ang chief executive ng Digizen Co. Ltd. na publisher ng Thai edition ng magazine.
Syempre, hindi papahuli si Heart sa look. Nagsuot siya ng pale pink strapless dress na may contrasting orange-lined train. Nagpasalamat din siya sa mga organizers sa pamamagitan ng remarks na shinare sa social media account ng magazine.
Hindi lang si Heart ang bida dahil may 12 personalities na kinilala sa fashion, entertainment, at iba pang fields. Kasama sa mga nakatanggap ng award ang Thai actress na si Davika Hoorne para sa Actress category at si Minnie, na member ng K-pop group na (G)I-DLE, para sa Performance.
Dagdag pa ito sa listahan ng international fashion engagements ni Heart, kasama na ang pag-attend niya sa mga runway shows sa Paris, Milan, at New York. Nagsimula ang career niya sa Philippine television at film bago siya sumabak sa luxury fashion at brand collaborations.
Pagdating naman sa numbers, ni-rank siya ng fashion analytics company na Launchmetrics bilang leading celebrity voice sa New York Fashion Week’s Spring/Summer 2027 presentations noong September. Binigyan siya ng $7.6 million in Media Impact Value, na isang estimate ng publicity exposure at hindi actual earnings.
Hindi rin ito ang unang beses na nakatanggap siya ng global recognition. Noong 2025, nakuha niya ang Global Fashion Influencer of the Year award sa EMIGALA ceremony sa Dubai. Noong August 2026 naman, ni-renew niya ang management agreement niya sa Sparkle GMA Artist Center para ituloy ang kanyang trabaho sa Philippine entertainment habang gumagawa ng international fashion projects.
Kailan pa ba tayo magiging ganito ka-global?