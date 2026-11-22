Tasha, bubuwagin ba ang team sa Taskforce Firewall?
Inilabas ang teaser ng Episode 130 ng Taskforce Firewall, kung saan itinatanong kung si Tasha, na ginagampanan ni Rhian Ramos, ang bubuwag sa team.
Mapapanood ang serye mula Lunes hanggang Biyernes, 8:50 p.m. sa GMA Prime.
Naka-simulcast din ito sa GMA-7, Heart of Asia, at I Heart Movies. May second telecast din sa GTV tuwing 10:30 p.m. at mapapanood din sa GMA Play, na maida-download sa Apple App Store at Google Play. Available din ito sa GMANetwork.com/GMAPlay at sa mga Android TV.
Kaya niyo pa bang tiisin ang suspense o mapapanood niyo na agad?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.