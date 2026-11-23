RabGel, magsasama ulit sa bagong rom-com movie ni Darryl Yap
Magbabalik sa big screen ang love team nina Angela Muji at Rabin Angeles para sa isang bagong rom-com movie sa ilalim ng direksyon ni Darryl Yap. Ibinahagi ng Viva Films sa social media noong Sabado na itatampok din sa project na ito ang content creator na si Malupiton, o Joel Ravanera.
Ang pelikula ay pinamagatang "'Ya," na short for "Kuya." Sa pelikula, gaganap si Malupiton bilang kuya ni Muji. Ayon sa post ng Viva, puno ito ng tawa, iyak at pag-ibig.
Wala pang ibinibigay na karagdagang detalye ang production outfit, pero may pasilip na si Rabin Angeles. Sa big screen showing ng Dating Alys Perez, tinukso niya ang mga fans na hindi na masyadong iiyak si Muji sa susunod nilang pairing, na tumutukoy sa mga mabibigat na eksena sa kanilang nakaraang serye.
Matatandaang nagkasama na ang RabGel sa Seducing Drake Palma at ang sequel nito, ang Dating Alys Perez, na parehong ipinalabas sa TV5. Habang naghihintay sa pag-launch ng movie, nag-post si Muji ng mga photos mula sa Siquijor sa Instagram kung saan ipinakita niyang handa na siya para sa mga mas mature na roles.
Hindi rin pahuhuli si Muji sa music scene. Ang kanyang remake ng hit song na "Bakit (Porque)" ng Maldita ay lumampas na sa 100,000 YouTube views isang linggo matapos itong i-release sa PPOP IT UP event sa Viva Cafe. Samantala, ang unang single niya na "Is It Over," na isinulat ni Crisanto Aquino para sa Dating Alys Perez, ay nakakuha na rin ng mahigit 500,000 views sa YouTube.
Kaya ba natin ang level ng kilig na 'to o mas gusto natin 'yung iyak-tawa version?