Paano nanalo si Carmelle sa inaugural Eurovision Song Contest Asia
Nanalo si Carmelle Collado sa unang Eurovision Song Contest Asia na ginanap sa Bangkok, Thailand noong 14 November 2026. Para sa singer, hindi lang ito basta kompetisyon kundi tinuring niya itong isang major concert. Ang kanyang approach ay nakabase sa pananampalataya; humihingi siya ng basbas at panalangin mula sa mga pari bago ang anumang contest, hindi para manalo kundi para ma-enjoy lang ang performance.
Para maintindihan kung paano niya nakuha ang tropeo, kailangang himayin ang method ng kanyang performance at preparation. Unang-una, siniguro niya na ang kanyang stage presence ay hindi malulunod sa laki ng venue. Ginamit niya ang kanyang natural command of the stage sa pamamagitan ng sauntering at pag-sway ng hips habang kumakanta. Hindi rin siya nag-aksaya ng oras sa loob ng tatlong minuto, kung saan pinatunayan niya na kaya niyang i-blow the roof off habang pinapanatili ang inviting gaze sa mga camera, kahit pa nagbe-belt ng notes o nagra-rap.
Pagdating naman sa vocals, mas pinatibay ni Carmelle ang kanyang performance kumpara sa Philippine selection night. Mas naging stable ang kanyang boses kahit may kasama nang floorwork sequence. Nilinaw rin niya ang kanyang low notes para hindi ito magtunog hollow. Dinagdagan pa niya ang mga quiet moments ng mga growls at riffing na mala-Christina Aguilera, bagaman muntik na itong maging oversinging pero swak pa rin sa mood ng event. Bilang final touch, may bagong dance break pa sa dulo kung saan talagang nag-work ang kanyang hair.
Ang preparation niya ay hindi lang tungkol sa pag-practice ng bawat element kundi ang pag-combine ng lahat ng ito para maging isang cohesive show. Inilarawan niya ito na parang pang-theater dahil kailangang malawakan ang galaw at dapat stable pa rin ang boses habang tumatakbo sa stage.
Malaking factor din ang outfit at ang mismong kanta. Pumasok si Carmelle na naka-flashy, flame-inspired ensemble na nagmukhang Sarimanok sa paningin ng ilang fans. True to Eurovision style, hindi nawala ang glamour, camp, at kitsch. May reveal pa kung saan tinanggal ng backup dancers ang outer layer para lumabas ang isang tasseled mini dress. Ang kanyang kanta, ang “Sobra-Sobra,” ay isang women’s empowerment anthem na humihingi ng confidence, sass, class, independence, at fierceness. Kasabay nito, may mga pangalan ng influential Filipinas na lumalabas sa screen sa likuran niya.
Sa likod ng kanta, sina Nica del Rosario at Mat Olavides ang mga composer na naglayong gumawa ng isang tunog na unmistakably Filipino pero pasok pa rin sa Eurovision flavor. Pinaghalo nila ang traditional at Western influences, kung saan gumamit sila ng kubing at kulintang, at hinaluan ang lyrics ng English at Tagalog. Dahil dito, napansin ang kanta ng mga foreign publications gaya ng NME at The Guardian.
Ang resulta ng ganitong preparation ay nakita sa scores. Hindi lang ang mga commentator sa Wiwibloggs ang humanga sa kanyang confidence, kundi pati ang mga hurado at public voters. Nakuha ni Carmelle ang 93 points mula sa professional juries at 118 points mula sa publiko, na nagresulta sa kabuuang 211 points. Tinalo niya ang Thailand’s Mang x Daou na 41 points ang agwat sa kanya, habang pangatlo naman ang Vietnam’s Tóc Tiên.
Sa sobrang kaba, inamin ni Carmelle na hindi niya agad mabasa ang figures sa screen kaya nagkaroon ng lag sa kanyang reaction habang nagse-celebrate na ang kanyang team. Sabi niya, kinakabahan siya at hindi alam ang mararamdaman. Ganun din si Mat Olavides na blanko ang isip at nasusuka sa kaba, habang si Nica Del Rosario naman ay nanginginig at umiyak dahil sa taas-baba ng scores at emosyon.
Para kay Del Rosario, ang tagumpay na ito ay parang isang graduation. Lahat ng learnings ni Carmelle mula sa The Voice Kids, World Championships of Performing Arts, at Tawag ng Tanghalan ay nagsama-sama sa Eurovision stage. Para sa singer, bonus na lang ang pagkapanalo dahil ang main goal niya ay mag-iwan ng magandang alaala at maka-inspire ng maraming tao.