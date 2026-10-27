The Queen Quties, nanalo sa Family Feud Philippines!
Kulang na lang yelo para sa Red Hot Royalty dahil nanlamig sila nang tuluyan noong 23 October 2026. Sa huli, naagaw ng The Queen Quties ang kanilang apoy para masungkit ang panalo sa Family Feud Philippines.
Siyempre, hindi mawawala ang tension sa survey questions kung saan nag-aagawan ang mga pamilya para sa cash at prizes. Mapapanood ang mga ganitong bakbakan sa show na hosted ni Dingdong Dantes tuwing weekdays, 5:40 PM sa GMA Network.
Sana all may ganyang confidence sa pagsagot, 'no? Kayo, anong gagawin niyo kung maling classroom ang napasukan niyo sa first day of school?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.