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Nagpakitang-gilas na naman ang Pinoy creatives after manalo ang GMA Prime series na The Master Cutter sa 2026 GEMA Awards. Silver award ang nakuha nito sa Best Launch Campaign category.

Hindi ito ang unang beses na naging winner ang show dahil noong October, hinirang din itong national winner sa Best Promo or Trailer category sa 2026 Asian Academy Creative Awards (AACA).

Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang GEMA Asia ay regional chapter sa Asia-Pacific ng Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences. Sila ang organization na sumusuporta sa mga professionals pagdating sa entertainment marketing, promotion, at design sa buong rehiyon.

Ang The Master Cutter ay isang action-packed primetime series na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes bilang si Anthony 'Atoy' Padua. Isang dating skilled scout ranger si Atoy na ngayon ay namumuhay nang tahimik bilang tailor, pero secretly ay isa palang man-hunter at tracker for hire.

Sama-sama rin sa star-studded cast sina Max Collins, Charlie Fleming, Ketchup Eusebio, Prince Carlos, Sienna Stevens, Ericca Laude, at Miss Rio Locsin. Kasama rin sa ensemble sina Polo Ravales, Kelvin Miranda, Tom Rodriguez, Ahtisa Manalo, Herlene Budol, Benjie Paras, Andre Paras, at KC Montero.

Ang series na ito ay dinirek ni Dominic Zapata. Nagsimula itong mag-stream sa Netflix noong May 8, 2026, at sumunod ang TV broadcast sa GMA Network's Prime line up noong May 11, 2026.

Kudos sa team! Deserve na deserve talaga ang recognition na 'to, 'di ba?