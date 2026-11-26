Bea Millan-Windorski, pasok sa Top 30 ng Miss Universe 2026
Pasok na sa Top 30 ng Miss Universe 2026 si Bea Millan-Windorski. Idinaraos ang 75th edition ng pageant sa José Miguel Agrelot Coliseum sa San Juan, Puerto Rico, at nagsimula ang coronation show noong Miyerkules, 25 November, 9 a.m. oras sa Pilipinas. Naging isa si Bea sa 30 delegates na nakapasok sa susunod na round.
Ayon sa GMA News, on top of her game si Bea buong linggo, mula sa national costume competition hanggang sa preliminary rounds. Siya pa ang nanguna sa final hot picks ng Missosology para sa pageant ngayong taon.
Kahit sa looks, hindi tayo binigo. Nagbigay siya ng tribute sa mga kababaihan ng Kalinga gamit ang look na inspired sa Banga dance para sa national costume. Sa preliminary evening gown naman, nagningning siya sa gold-and-deep-blue creation ni Anthony Ramirez na hango sa ganda ng Sulu Sea. At siyempre, hindi rin nagpa-huli si Bea sa swimsuit round matapos ang Top 30 announcement.
Ayon sa PEP.ph, nagchi-cheer na ang mga Pinoy pageant fans matapos ang anunsyo, at fan favorite na si Bea bago pa magsimula ang kompetisyon dahil sa kanyang confidence at walk. Pati ang ating mga dating bets, hindi rin nagpahuli sa pag-cheer. Si Michelle Dee, ang Miss Universe Philippines 2023, ay nag-comment ng PHILIPPINES!!!!!!!!! 🇵🇭 alam na this nang ipakilala si Bea sa stage.
Bago ang coronation night, nag-post si Michelle ng photos kasama si Bea mula sa kanyang podcast na "The Final Answer." May the fifth be with you, Bea! ang isinulat niya, ayon sa GMA Lifestyle. Sinabi rin niya kay Bea na i-enjoy ang bawat segundo ng pageant at proud siya rito. Hindi rin naiwan ng Miss Universe 2025 3rd runner-up na si Ahtisa Manalo ang pagpapakita ng full support para sa bid ni Bea para sa panlimang korona ng bansa.
Kung magwawagi si Bea, ito na ang ikalima matapos ang mga panalo nina Gloria Diaz (1969), Margie Moran (1973), Pia Wurtzbach (2015), at Catriona Gray noong 2018.
Sino na ang handa mag-celebrate kung makuha na ang crown?