Ai-Ai delas Alas, binasted ang basher na nag-predict ng break-up nina Rayver Cruz at Julie Anne San Jose
Rumesbak si Ai-Ai delas Alas sa isang netizen na nagbabala na maaaring mabigo ang relasyon nina Rayver Cruz at Julie Anne San Jose. Nag-comment ang basher sa Instagram matapos i-announce ng couple ang kanilang engagement noong Lunes, Nobyembre 23.
Kinausap ni delas Alas ang critic at hinimok itong mag-spread ng positivity. Nega agad inggit yern? Maging masaya nalang tayo sa mga nag-iibigan na tao, sabi niya. Dinagdag pa niya na dapat humanap na lang ng partner o mag-focus sa sariling relasyon ang netizen para wala nang oras na mag-iwan ng mapapait na comments online.
Nagsimula ang gulo matapos mag-post si delas Alas ng congratulatory message para sa couple, na kilala rin ng mga fans bilang “JulieVer.” Kinuwento niya sa post na tinutukso na niya ang dalawa noon pang 2019 noong magkaibigan pa lang sila, kung saan nakisali rin si Lani Misalucha sa matchmaking. Sabay silang nag-joke ni Misalucha na sila ang magiging excited na future ninang at hiniling ang more love, happiness, and forever para sa dalawa.
Pagkatapos nito, may isang netizen na nag-iwan ng komento na nag-claim na "maraming red flag" si Cruz. Kinompara pa ng basher ang couple kina Tom Rodriguez at Carla Abellana, na ang kasal ay nauwi sa highly publicized split.
Kinumpirma nina Cruz at San Jose ang kanilang engagement pagkatapos ng limang taon na pagdedate. Ilang oras matapos mag-viral ang proposal video nila, nag-post si delas Alas ng congratulatory message. Maraming fellow celebrities at supporters ang pumuri kay delas Alas dahil sa pagiging protective niya sa couple.
Sana all may protector na gaya ni Ai-Ai, 'no? Kayo, team love pa rin ba o naniniwala sa red flags?