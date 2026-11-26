Andrea Brillantes at Eric Quizon, kukuha ng star sa Walk of Fame
Sama-samang kikilalanin ang galing nina Andrea Brillantes at Eric Quizon sa darating na Disyembre 1, 2026. Gaganapin ang pagbibigay ng pammadayaw sa Walk of Fame sa Eastwood Central Plaza, Quezon City.
Itutuloy ni Frederico, na anak ni German Moreno, ang tradisyong sinimulan ng yumaong beteranong host, na pumanaw noong 2005. Deserve na deserve ang recognition na ito para sa ating mga paboritong artista.
Kahit sa social media, ramdam ang excitement dahil nag-post na rin si Tina Paner ng kanyang imbitasyon at nagpasalamat sa natanggap na pagkilala. Nakaka-inspire makita na patuloy na binibigyang-halaga ang talento ng mga Pinoy sa industriya.
Sino pa kaya sa mga paborito niyo ang magkakaroon ng sariling star?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.