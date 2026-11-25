The Rings of Power season 4 confirmed na: ito na ang mga details
Confirmed na ang pagbabalik ng The Rings of Power para sa season 4. Inanunsyo ito ng Prime Video ilang oras bago ang pag-release ng finale ng season 3, kaya naman happy ang mga fans na hindi kailangang mag-antay ng forever para sa confirmation.
Sa ngayon, nasa pre-production na ang bagong season at nakaplano na ang filming sa spring sa Shepperton Studios sa UK. Kasama pa rin ang creative team, kabilang ang showrunners at executive producers na sina JD Payne at Patrick McKay, para ituloy ang kwento.
Kailan kaya ang release?
Kahit wala pang official release date, may mga estimates na posibleng dumating ang season 4 sa 2028. Base ito sa plano na mag-start ang filming sa spring ng susunod na taon. Kung titingnan ang pattern ng seasons 1-3, may gap na halos dalawang taon sa pagitan ng bawat season. Let's be honest, hindi rin naman tayo magugulat kung matagalan, kasi isa ito sa pinakamahal na TV shows na nagawa, kaya asahan na ang production at post-production ay talagang kumakain ng maraming oras.
Sabi ni Peter Friedlander, head of global television sa Amazon MGM Studios, naging defining series na ang The Rings of Power para sa Prime Video. Proud silang i-confirm ang season 4 kasama sina JD Payne at Patrick McKay habang idineliver ng season 3 ang landmark moment na hinihintay ng lahat: ang pag-forge ng One Ring.
Anong mangyayari sa plot?
Secret pa rin ang official plot details, pero may mga clues na tayong nakuha mula sa season 3 finale. May plot twist doon kung saan sumuko si Sauron, na ginagampanan ni Charlie Vickers, kay Pharazon na ginagampanan naman ni Trystan Gravelle matapos mag-defect ang kalahati ng kanyang mga army. Pero malinaw na bahagi lang ito ng plano ni Sauron.
Dahil dito, malaki ang chance na sa season 4 ay maging prisoner si Sauron ni Pharazon para simulan ang mission na i-corrupt ang Numenor from the inside, na isa ngang key event sa gawa ni Tolkien.
Sabi naman nina JD Payne at Patrick McKay sa GamesRadar, asahan na ang mas maraming time jumps. Matapos ang five-year jump sa season 3, target nilang i-compress ang oras na nasa mga libro. Ayon kay McKay, aspiration talaga nila ang pagkakaroon ng significant jumps forward para tumanda ang mga characters at makitang bumangon o bumagsak ang mga kingdoms.
Sino ang babalik at sino ang mawawala?
Wala pang official cast list para sa season 4, pero base sa mga nangyari sa season 3, may mga characters na malamang na hindi na babalik. Kabilang dito sina Ema Horvath bilang Eärien, Ismael Cruz Córdova bilang Arondir, Ciarán Hinds bilang Dark Wizard o Pallando, at Adam Young bilang Marnûkh.
Originally, binuo ang series bilang isang five-season story na sumasaklaw sa Second Age ng Middle-earth. Ibig sabihin, may space pa para magpatuloy ang saga kahit lampas pa ng season 4, kahit na sa ngayon ay hindi pa nagkukumpirma ang studio ng kahit anong season beyond the fourth.
Ngayong nagawa na ang One Ring, papunta na ang kwento sa mga events na mas pamilyar sa mga nanood ng mga pelikula ni Peter Jackson. Para sa mga hindi pa nakapanood, available ang first three seasons ng The Rings of Power sa Prime Video.