KarVin, nominated na bilang Kapuso Love Team of the Year!
Sana ay handa na ang lahat mag-vote dahil nominated na ang sweet tandem nina Charlie Fleming at Prince Carlos para sa Kapuso Love Team of the Year sa GMANetwork.com Awards 2026. Kilala sila ng mga fans bilang “KarVin,” ang pairing na talagang dapat abangan sa 2027.
Nag-spread ng kilig vibes ang dalawa sa primetime series na The Master Cutter. Dito, gumaganap si Charlie bilang boyish daughter ni Manang Cita, na ginagampanan naman ni Miss Rio Locsin. Si Prince Carlos naman ang dashing Gavin sa nasabing series.
Hindi lang sa primetime magsasama ang dalawa dahil kasama rin sila sa star-studded horror movie na Haunted Carnival. Isa ito sa mga official entries para sa 2026 Metro Manila Film Festival. Ang pelikulang ito mula sa Regal Entertainment ay idinirek ni Joey de Guzman at mapapanood sa mga sinehan nationwide simula 25 December.
Sana ay hindi lang award ang makuha nila kundi pati na rin ang puso nating lahat, 'di ba? Kayo, aabot ba ang boto niyo para sa KarVin?