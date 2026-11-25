Spotify RADAR Creators Class of 2026, nilabas na!
Inanunsyo ng Spotify ang kanilang RADAR Creators Class of 2026. Sa programang ito, 47 emerging podcasts mula sa walong bansa ang napili para ipakilala ang kanilang mga distinctive voices, compelling personalities, at original storytelling sa mga listeners sa buong mundo.
Ang annual initiative na ito ay inilabas noong October 21. Base ito sa dati nang RADAR program ng Spotify para sa mga emerging musicians at songwriters, kaya naman ini-extend na rin nila ang commitment na ito para sa pag-discover at pag-support sa mga podcast creators. Simula nang mag-launch ang RADAR Creators noong 2022, mahigit 250 creators na ang tinanggap worldwide. Binibigyan sila ng marketing, editorial, at promotional support para matulungan ang mga independent voices na makahanap ng listeners at makabuo ng lasting communities.
Global reach ng mga podcasts
Sadyang international ang appeal ng podcasting ngayon kaya naman ang mga napili ngayong taon ay mula sa United States, United Kingdom, Spain, France, Australia, Philippines, Brazil, at Argentina. Mapapansin na conversational at personality-driven ang approach ng mga titles, na siyang naging dahilan kung bakit naging mahalagang bahagi ng contemporary entertainment ang podcasting.
Sa United States, kasama sa listahan ang ‘My Favorite Lyrics with Devon Walker’, kung saan binibigyang-diin ang direct connection sa musika. Kasama rin sa American selections ang ‘Lemme Say This’, ‘Upstairs Neighbors’, ‘Nicky at Night’, at ‘Athletes After Hours with Gracie Kramer’. Ang versatility ng medium na ito ay makikita sa range ng mga subjects, mula sa personal conversations, cultural commentary, hanggang sa fashion at lifestyle discussions. Dahil dito, nagkaroon ng opportunity ang mga creators na gumawa ng programming para sa mga highly specific interests.
Sa Spain naman, limang podcasts ang napili: ‘Terapia de Parejas’, ‘Chronically Online’, ‘Ahora me entero’, ‘Querido Pìcaro’, at ‘Pareja in Crime’. Ang pag-include sa mga Spanish-language programming ay patunay na mahalaga ang podcasting kahit sa labas ng English-speaking markets, dahil dito nakakabuo ang mga creators ng dedicated audiences gamit ang local perspectives, humour, at cultural conversations.
Highlights mula sa ibang bansa
Anim na podcasts ang kontribusyon ng France, kabilang ang ‘Star System’, ‘The Elevate House’, Femmes au bord de la crise de nerfs, ‘Tunnel par Anna Toumazoff’, ‘STONKS! avec Arthur Perticoz’, at ‘Les Histoires Sombres et Morbides’. Para naman sa Australia, limang podcasts ang napili: ‘What’s the Go?’, ‘Hot History’, ‘I Want Your Job’, ‘Dos and D’, at ‘The TYPEcast’. Ang lineup ng Australia ay nagpapakita ng explorations sa history, careers, at contemporary conversations, na nagpapatunay na appealing ang podcasts na gumagamit ng engaging personalities at accessible storytelling.
Kasama sa regional selection ang entertainment personality na si Kylie Verzosa, na ang pagkakasama ay bahagi ng pag-celebrate sa mga creators na gumagamit ng iba't ibang wika at storytelling traditions.
Ang Brazil naman ang may pinakamaraming representation sa 2026 class na may 10 podcasts. Kasama rito ang ‘Só Pod Ser História’, ‘obra aberta’, ‘Medo em Cia.’, ‘Uma Tupá no Tempo’, ‘Em Voz Alta com @moniqueevelle’, ‘Café Frio Show com Victor Vaz’, ‘Dossiê de Orí’, ‘segunda terapia’, ‘SARAH DE TERAPIA’, at ‘Diálogos’. Pinapakita ng lawak ng selection sa Brazil ang opportunities para sa mga creators na kumonekta sa audience sa pamamagitan ng storytelling, interviews, humour, at conversations na rooted sa sarili nilang mga community.
Ang Argentina naman ang kumumpleto sa international class na may limang selections: Mientras lavás los platos, ‘NADA QUE OCULTAR’, ‘TENGO BOCHA PARA DECIR’, ‘TODO POR LA EMPRESA’, at ‘¿Quién es Quién? por Martu Boden’.
Ang power ng independent voices
Ang 47 podcasts na ito ay simbolo ng continuing evolution ng podcasting bilang isang essential destination para sa mga independent voices. Isa sa pinaka-strength ng podcasting ay ang accessibility nito. Ang mga creators ay pwedeng bumuo ng devoted audiences para sa mga subject na maaaring hindi nabibigyan ng atensyon ng mga traditional broadcasters. Sa kabilang banda, ang mga listeners naman ay nakakadiskubre ng mga conversations na tailored talaga sa kanilang interests.
Sa pamamagitan ng RADAR Creators, nagkakaroon ng chance ang mga boses na ito na lumampas sa kanilang existing audiences. Ang marketing at editorial support ng Spotify ay nakakatulong para ipakilala ang mga emerging podcasters sa mga listeners na maaaring hindi sila makikilala kung wala ang programang ito. Dahil dito, nagkakaroon sila ng recognition habang napananatili ang kanilang individual approach sa storytelling.
Sinasalamin din ng programang ito ang international entertainment landscape kung saan ang mga audience ay pwedeng dumiskubre ng creators mula sa iba't ibang bansa at cultural backgrounds sa iisang platform lang. Para sa Class of 2026, ang announcement na ito ay isang mahalagang moment of recognition. Sila ay bahagi ng isang growing creative community na nagpapakita kung paano patuloy na nag-develop ang audio storytelling para maghatid ng fresh personalities, perspectives, at conversations sa mga listeners sa buong mundo.
Sino kaya sa mga ito ang magiging bagong obsession natin sa Spotify?