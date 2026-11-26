ABS-CBN, namayagpag sa RAWR Awards 2026
Wala nang tatalo sa hatak ng ABS-CBN sa RAWR Awards 2026 kung saan samu’t saring trophies ang naiuwi ng kanilang mga stars. Siyempre, hindi mawawala si Vice Ganda na tinanghal bilang Favorite TV Host dahil sa kanyang pag-host sa It’s Showtime. Hindi lang 'yan, dahil nakuha rin ng movie niyang Call Me Mother ang title na Favorite Movie of the Year. Double win na agad!
Siyempre, hindi papahuli ang BINI. Ang nation’s girl group ay nag-uwi ng Favorite Performer award, habang ang kanilang hit na “Blush” ang itinanghal na Song of the Year. Deserve na deserve ang hype!
Sa acting side naman, kinilala si Daniel Padilla bilang Actor of the Year dahil sa kanyang performance sa series na Incognito. May recognition din si Xyriel Manabat na tinaguriang Beshie ng Taon.
Pagdating naman sa mga baguhan, nakuha ni Fyang Smith ang Favorite Newbie award. At para sa mga shipper, official na silang Love Team of the Year kasama si JM Ibarra bilang JMFyang.
Hindi lang sa TV at movies ang dominance, dahil pati sa SILOG Awards ng LionhearTV—na focus sa influencers at digital creators—marami ring Kapamilya ang nanalo. Si Esnyr ang Comedy Influencer of the Year, habang si Sharlene San Pedro naman ang Streaming Influencer of the Year. Pati ang podcast ni Bianca Gonzalez na Paano Ba ’To ay nanalo bilang Podcast of the Year.
Ang RAWR Awards ay ginagawa para i-celebrate ang outstanding achievements sa entertainment industry. Ang mga winners dito ay pinipili base sa kombinasyon ng votes mula sa fans, press, at public relations professionals.
Sino sa mga nanalo ang pinaka-surprise para sa inyo?