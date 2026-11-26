PBB Collab 3.0 controversies, hinalungkat na nina Cianne, Ethan, at Calix
Hinarap nina Ethan Benares, Calix Esguerra, at Cianne Dominguez ang samu't saring issue na bumabalot sa Pinoy Big Brother: Collab 3.0 sa isang special episode ng PBB House Talk. Tinalakay nila ang lahat—mula sa favoritism at inappropriate jokes hanggang sa mga claims na scripted ang reality show.
Sino pa ba naman ang hindi nai-stress sa livestream? Ayon kay Ethan, may mga viewers na gumagawa agad ng conclusion base lang sa maiikling clips kahit hindi nakikita ang buong usapan. Para sa kanya, real life ang pinapakita ng livestream, pero ang problema ay ginagamit ito ng iba para sa sarili nilang agenda o perspektibo. Binigyang-diin din niya na manipulated ang mga clips dahil spliced ang mga ito at nakabase lang sa kung ano ang gustong iparating sa publiko, kaya malayo ito sa actual na nangyayari sa loob ng bahay.
Para naman kay Cianne Dominguez, na isang television host at singer, humingi siya ng paumanhin sa mga remarks niya na nakita ng viewers bilang pang-u-utter o mocking sa persons with disabilities (PWDs).
Amoy at anghit sa loob ng bahay
Hindi rin pinalampas ang usapin tungkol sa hygiene ng ilang housemates gaya nina Cianne, Shea Valerio, at Jeo Ong. Nilinaw ni Cianne na ang mga phrases na ang baho, may anghit na madalas sabihin nina Nathan at Primo ay casual expressions lang at hindi naman direktang nakatutok sa kahit sino. Sabi niya, ginagamit lang ito sa usapan pero hindi ibig sabihin na may body odor talaga ang kausap.
May side story pa rito tungkol kay Robbie Jaworski. Ayon kay Cianne, ipinaliwanag ni Robbie na tinukso niya si Shea na may body odor para lang hindi lumapit ang mga lalaki rito, na ang layunin daw ay protektahan si Shea mula sa unwanted attention. Medyo weird na logic, pero 'yun ang paliwanag.
Ang 'boxer shorts' incident at boundaries
Na-address din ang awkward na moment nina Shea at Primo sa banyo kung saan nagulat si Shea nang makitang partially undressed si Primo. Ayon kay Calix, nagsimula ito nang mag-rock-paper-scissors sina Nathan, Anthony, at Jeo para sa order ng pag-shower, at hindi nila alam na naghihintay pala si Shea sa girls' bathroom.
Habang naglolokohan ang mga lalaki, binuksan ni Nathan ang pinto ng shower area kung nasaan si Primo. Akala ni Primo ay pinrank siya ng mga kasama niya, kaya sumilip siya—pero laking gulat niya na si Shea pala ang nandoon habang siya ay naka-boxer shorts lang. Naniniwala ang mga ex-housemates na hindi sinasadya ni Primo na mag-expose o tumingin kay Shea, pero inamin nilang nakaka-uncomfortable ito. Dahil dito, nag-usap ang mga lalaki kasama si Robbie at nagkasundong maging considerate sa space. Sabi ni Ethan, nagdesisyon silang bilang grupo na iwasan ang pag-shirtless at gumamit na lang ng bathrobes hangga't maaari para respetuhin ang boundaries ng bawat isa.
Kilig o mistake? Ang hand-kissing ni Calix
Nagpaliwanag din si Calix tungkol sa paghalik niya sa kamay ni Gehlee habang nasa Verti Drama segment. Nilinaw niya na hindi ito part ng script. Sa first take nila, ang nakalagay lang ay dapat magkahawak ang kanilang mga kamay, pero ang pag-kiss sa kamay ay sariling diskarte na niya.
Inamin ni Calix na nagkamali siya dahil hindi siya humingi ng consent o permiso kay Gehlee bago ito gawin. Dahil fully in character siya at gustong magbigay ng kilig sa mga housemates, nakalimutan niyang magtanong. Agad naman siyang humingi ng paumanhin kay Gehlee pagkatapos ng reaction nito at nagkasunduan silang magpapaalam muna sa susunod.
Clarifications sa favoritism at closeness
Tungkol naman sa closeness nina Mikee Quintos at Jeo, inilarawan ito ng mga ex-housemates bilang bond ng magkapatid na babae at lalaki. Physical touch lang daw ang way ni Mikee ng pagpapakita ng affection at nirerespeto naman niya ang boundaries.
Para naman sa mga claims na manipulated ang task ni Shea para paboran siya, nagpakita ang mga hosts ng side-by-side footage nina Shea at Jeo. Sa video na walang cuts, nakitang natapos ni Shea ang task sa loob ng one minute and 25 seconds, habang si Jeo naman ay one minute and 49 seconds. Ayon kay Melai, malinaw na walang putol sa video at camera angle lang ang pagkakaiba nito, .
Sana all may clear footage para walang bashers, 'no?