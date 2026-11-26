Darren Espanto, basted nga ba kay Jackie Gonzaga?
May pa-rejection bang naganap sa pagitan nina singer na si Darren Espanto at dancer-actress na si Jackie Gonzaga?
Sa episode ng It's Showtime noong 25 November 2026, tila nagkaroon ng eksenang basted si Darren kay Jackie sa segment na “Laro, Laro, Pick”. Pero ang tanong ng lahat: seryoso ba ang pangyayaring ito o parte lang ng kanilang kulitan at aktingan sa harap ng camera?
Kailangang panoorin ang buong segment para malaman kung may true love story ba talaga o sadyang mapaglaro lang ang mga host.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.