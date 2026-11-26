The Loyalty Game: Level Up, lilipat na ng timeslot
Mas maaga na nating mapapanood ang gulo sa buhay nina Ana at Ben dahil lilipat na ng timeslot ang "The Loyalty Game: Level Up." Simula Nov. 30, mapapanood na ang series tuwing weeknights ng 8:45 PM.
Sakto ang paglipat na ito dahil papunta na sa peak ang tension sa kwento. Si Ana, na ginagampanan ni Janine Gutierrez, ay unti-unti nang nadidiskubre ang mga sikretong itinatago ng asawa niyang si Ben, na ginagampanan naman ni Jericho Rosales.
Let's be honest, nakaka-stress ang mga hinala ni Ana dahil sa mga suspicious behavior ni Ben. Dahil dito, mas lumalim ang imbestigasyon ni Ana, at malapit na siyang makaalam ng isang sikretong may kinalaman sa kapatid ni Ben na si Regina, na ginagampanan ni Charlie Dizon.
Hindi pa rin tumitigil ang stress dahil habang pilit na pinapanatiling clueless si Ana, mas lalong lumalapit si Beth, na ginagampanan ni Sofia Andres, kay Ben. Dagdag tension na lang talaga ito sa marriage nila. Samantala, tuloy pa rin ang paghahanap ng mga loyalty testers para kay Angel, na ginagampanan ni Kira Balinger.
Ngayong malapit na sa katotohanan si Ana, aabangan natin kung hanggang saan ang kayang gawin ni Ben para lang hindi mabunyag ang kanyang sikreto.
Mapanonood ang "The Loyalty Game: Level Up" simula Nov. 30, weeknights ng 8:45 PM sa ALLTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube. Para sa mga hindi makapaghintay, available din ang mga episodes sa iWant seven days ahead ng TV broadcast.
Kaya niyo pa bang maghintay o i-stream niyo na lang agad?