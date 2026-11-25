Music discovery machine ang mga nakaw na kotse sa Grand Theft Auto VI
Makipaghabulan sa mga pulis sa downtown Miami habang naririnig ang boses ni Young Thug—iyan ang experience sa Grand Theft Auto VI, ang action game kung saan ang Vice City sa Leonida—isang one-to-one recreation ng central hotspot ng Florida—ay nagsisilbing palaruan para sa isang outlaw campaign na mala-Bonnie and Clyde.
Ang buong laro ay halos pinapatakbo ng musika. Sa kasalukuyan, may mahigit 800 kanta sa game, at lahat ng ito ay hinati sa mga bespoke radio stations na nagpapakita ng vibrant music culture ng lugar na sinusimulasyon nito. Isang halimbawa nito ay ang 2003 soca hit ni Kevin Lyttle na Turn Me On na pumapalo sa radio ng isang speedboat habang papunta sa isang yacht party.
Ang Grand Theft Auto ay isang serye ng action-adventure video games na nilikha nina David Jones at Mike Dailly, at kalaunan ay pinamahalaan nina Dan at Sam Houser, Leslie Benzies, at Aaron Garbut. Ang mga laro ay dine-develop ng Rockstar North at pinalalabas ng Rockstar Games.
Ang kwento sa likod ng manibela
Sina Jason Duval, isang military vet, at Lucia Caminos, isang bagong parolee, ang bida sa kwentong ito. Sinusubukan nilang ayusin ang kanilang broken relationship habang pumapasok sa mga high-stakes crime sa isang megalopolis para lang mabawi ang kustodiya ng kanilang anak. Ang mga player ay magpapalit-palit sa dalawang character, gagawa ng linear missions para ituloy ang story, o kaya ay mag-ti-trigger ng side quests sa malawak na mapa. Pwede ring gawin ng players ang kahit anong gusto nila sa open world.
Sa ibang laro, may "fast travel" o teleportation, pero sa GTA VI, mas binibigyang-halaga ang scenic route at ang atmosphere na nalilikha ng linear travel. Dahil ang pag-hijack ng mga sasakyan ay core mechanic ng laro, laging nagbabago ang atmosphere. Sa tuwing magsasara ng pinto ng isang exotic whip, helicopter, o airboat, automatic na bubukas ang radio ng sasakyang iyon. May mahigit 20 stations dito na sumasakop sa pop, rock, hip-hop, jazz, dance, at classical. Sabi nga ni reggaeton artist na si Rauw Alejandro sa isang interview sa Billboard, minsan ay hindi na siya gumagawa ng missions kundi nag-vi-vibe na lang at nakikinig sa radio para tumuklas ng mga bagong bagay.
Pipeline ng mga bagong tunog
Dahil kailangang magmaneho nang matagal, nagiging captive audience ang mga player. Ang radio ang nagsisilbing pipeline para sa mga lumang kanta, mga bagong release, at pati na rin ang mga kantang bago sa pandinig ng player o bago para sa lahat. Halimbawa, may makikitang unreleased track ni D'Angelo sa Worldwide FM na hosted ni Gilles Peterson. May bago ring kanta si Lana Del Rey na tumutugtog nang sunduin ni Jason si Lucia mula sa kulungan.
Marami ring premieres mula kina Burna Boy, Kali Uchis & Helado Negro, Zara Larsson, at Cardi B. May exclusive collaboration din sina SZA at King Gizzard & the Lizard Wizard. May mga kanta ring nabibigyan ng bagong buhay dahil sa narrative, gaya ng Run Away with Me ni Carly Rae Jepsen na tumutugtog sa mga key scenes—mula sa jet ski excursion hanggang sa supercar race papuntang nightclub na NINE1NINE. Pagdating naman sa club, ang dance track na Heat nina Tove Lo at SG Lewis ang pumapalo.
Immersive na karanasan at satire
Ang gameplay ng GTA VI ay nagbubukas ng pinto para sa isang sonic immersion na pinaghalong classic radio functionality at surreality ng video game storytelling. Sa isang banda, nae-expose ang players sa old-world curation sa scale na mahirap mahanap sa ibang lugar. Sa kabilang banda, ang playback ay parang mga needle drops sa movie na ginawa para maramdaman ng player na sila ang star.
Dahil sa dami ng kanta, magiging magkaiba ang karanasan ng bawat player. May isang instance kung saan ang V-Rock station ay nagpapatugtog ng kanta ni Poison habang itinatapon ang kotse ni Donnie, isang volatile at coke-addled drug mule na pinakain sa mga baboy ng rival swamp gang na Kingfishers. Ang irony dito ay ang kanta ay tungkol sa paghahanap ng exciting life habang ang sasakyang '85 Blista ay lumulubog sa marsh.
Ang radio ay hindi lang music; entry point din ito sa inner lives ng mga characters at window sa dynamic culture ng laro. Ang charm nito ay dahil hindi naman ito real radio stations kundi isang trick mirror. Ang mga host ay mga celebrities na ginagamit ang kanilang public perceptions, gaya nina "Weird Al" Yankovic, Brigitte Nielsen, Robyn, model na si Alex Consani, Buddy Guy, Keith Richards, Bad Bunny, at RaiNao. May mga absurd at satirical ads din, gaya ng segment kung saan ang Brazilian singer na si Anitta ay gumaganap bilang si Dr. Nita, isang quack na nagbibigay ng sex advice.
Sa gitna ng global takeover ng streaming, tila may pangungulila ang mga tao sa music programming na hindi algorithmic kundi personality-driven. Kahit na may smartphones at apps sina Jason at Lucia, nananatiling malakas ang hatak ng radyong ito sa loob ng game.