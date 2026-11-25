Keri na ang Pasko: GMA Network, mamimigay ng mahigit Php 6 million sa Kapuso Bigtime Panalo
Handa na ang lahat para sa sixth season ng Kapuso Bigtime Panalo. Sa pagbabalik ng nationwide promo na ito, mahigit Php 6 million ang kabuuang halaga ng mga papremyo na ipinamimigay ng GMA Network.
Ang highlight ng lahat ay ang grand prize na Php 1,000,000, na ibibigay sa apat na lucky winners. Hindi lang 'yan, dahil 10 winners din ang mag-uuwi ng tig-Php 50,000, habang 240 participants naman ang mananalo ng Php 3,000.
Simula November 28, 2026, pwedeng sumali ang mga mamimili at mga sari-sari store owners. Para makasali, kailangan lang sundin ang mechanics na BUMILI, IPADALA, at MANALO. Para sa step na 'Bumili', kailangang bumili ng kahit isa sa anim na participating products: Fudgee Barr, Doowee Donut, Bear Brand® Fortified Powdered Milk Drink, Nestea® Iced Tea, Aji-Ginisa® Flavor Seasoning Mix, at Kopiko Blanca.
Isusulat sa isang papel ang pangalan, edad, complete home address, contact number, at handwritten signature. Dapat itong isumite kasama ang proof-of-purchase ng alinman sa mga nabanggit na produkto para maging complete ang entry.
Para naman sa 'Ipadala' part, mayroong 700 designated dropboxes nationwide kung saan pwedeng ihulog ang entries. Pwede ring mag-submit sa mga selected branches ng Mercury Drug, Puregold outlets, at mga GMA Network TV and Radio stations.
Sa huling step na 'Manalo', ia-announce ang mga winners weekly via Facebook Live sa official GMA Promos Facebook Page. Mapo-post din ang official list ng mga nanalo sa Facebook, TikTok, at sa website na www.gmanetwork.com/GMAPromos. Dito rin matatagpuan ang complete promo mechanics.
Ang Kapuso Bigtime Panalo Season 6 ay tatakbo mula November 28, 2026 hanggang February 5, 2027.