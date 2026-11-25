Alexie Brooks at Anne Patricia, lalaban para sa PH sa MGI All Stars 2nd Edition
Sinuportahan ng Reina Filipinas sina Alexie Brooks at Anne Patricia Lorenzo Diaz sa kanilang send-off event noong Lunes ng hapon, Nov. 23, sa Jojo Bragais Studio sa Quezon City. Kasabay nito ang isang sale ng pageant heels at iba pang products para makalikom ng pondo para sa kampanya ng dalawang queens.
Sila lang ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa edisyong ito ng MGI All Stars, isang kompetisyon para sa mga dating international pageant participants na bukas din para sa mga ina, married women, at transgender women. Alam nating lahat na mabigat ang public voting dito, kaya naman humingi na agad ng suporta ang dalawa sa publiko.
Pagdating sa credentials, si Brooks ay kinoronahan bilang Miss Eco International sa Egypt noong 2025 at nakapagdala na rin ng bandila ng Pilipinas sa Southeast Asian Games. Si Diaz naman ay naging Top 6 finalist sa 2025 Miss International Queen at sumali na rin sa Miss Equality World pageant.
Kulang sana ng isa ang ating lineup dahil dapat kasama rin si Michelle Marquez Dee. Kaso, hindi siya makakatuloy dahil sa kanyang appendectomy. Siya ang naging host sa preliminary at final competitions ng first edition ng MGI All Stars.
Para sa mga mahilig sa numbers, limang candidates ang dala ng bansa noong first edition noong Mayo, kabilang sina Gazini Ganados (Top 5) at Fuschia Anne Ravena (Top 15). Sa ngayon, dalawa lang ang ating representatives kahit pwedeng tumanggap ng hanggang lima ang contest bawat bansa.
Full Support from the Team
Todo suporta si Reina Filipinas National Director Emma Tiglao sa dalawang titleholders. Nagbiro pa siya na gagamitin ang kanyang fee bilang host ng MGI All Stars para bumili ng votes para sa kanyang mga queens. Si Emma, na Miss Grand International 2025, ay magho-host kasama si Christine Juliane “CJ” Opiaza sa preliminary at finale shows.
Siyempre, hindi mawawala ang mga legends sa panel of judges. Kasama sina Gloria Diaz, ang first Miss Universe ng Pilipinas, at Megan Young, ang first Filipino Miss World winner, sa paghatol ng mga candidates.
Mark your calendars dahil ang Grand Final ng MGI All Stars 2nd Edition ay gaganapin sa MGI Hall at Bravo BKK sa Bangkok, Thailand, sa Dec. 12. Dito rin idedepensa ni Vanessa Pulgarin ng Colombia ang kanyang titulo mula sa first edition.
Kaya na ba natin silang dalhin sa korona?