Kaba sa dining: Ang nakakatakot na experience ni Inka Magnaye sa food allergy
Seryosong usapan ang food allergies, at naging nightmare ito para sa voice-over artist na si Inka Magnaye. Na-rush siya sa emergency room matapos kumain ng isang dish na siniguro naman ng staff ng restaurant na walang mushroom, pero mayroon pala.
Sa Facebook, shinare ni Inka ang scary ordeal na ito. Hindi siya basta-basta sumubsub sa pagkain; dalawang beses siyang nagtanong sa staff kung may mushroom ang dish, at parehong 'no' ang sagot nila. Maging sa menu, hindi nakalista ang mushrooms bilang ingredient.
Ganito ang naging sequence ng pangyayari na dapat nating gawing lesson para sa lahat ng food establishments:
Una, pagkatapos kumagat, agad na nakaramdam si Inka ng warning signs ng allergic reaction. Nangati ang kanyang mga labi at naramdaman niyang medyo namamag ang kanyang lalamunan. Agad siyang uminom ng antihistamine para ma-control ang reaksyon.
Sumunod, chineck niyang mabuti ang kanyang plato at doon niya nakita ang maliliit na bits ng minced mushrooms. Tinawag nila ng kasama niya ang server para i-verify ulit ang ingredients. Dito na humingi ng paumanhin ang staff at inamin na may mushroom nga ang dish.
Ang masaklap, naging mabagal pa ang pag-abot ng bill. Kinailangang sabihin ni Inka na kailangan niya na ang bill agad-agad para makapunta na siya sa hospital. Binigyan siya ng staff ng card na may contact number just in case may mangyari, at binayaran pa rin ni Inka ang bill bago siya tumuloy sa ER.
Kahit nakakatakot, ginamit ni Inka ang experience na ito para magbigay ng paalala. Nanawagan siya sa mga restaurant na mas i-train ang kanilang staff pagdating sa food allergies. Ang request niya? Dapat i-double-check o triple-check muna ng mga server sa kitchen bago sumagot sa tanong ng customer.
Dahil rare ang mushroom allergy niya, lagi siyang nagtatanong. Binigyang-diin niya na ang mga diner ay talagang dumidepende sa accuracy ng sagot ng staff para sa kanilang kaligtasan.
Sa huling post niya, pinili ni Inka na huwag nang pangalanan ang restaurant. Sabi niya, nag-reach out na ang business at gumagawa na ng paraan para itama ang pagkakamali. Gusto lang niyang ipaalala sa lahat na seryosong bagay ang customer allergies at dapat itong ituring nang may care.
Kayo, naranasan niyo na rin bang mag-ask ng ingredients tapos iba pala ang dumating?