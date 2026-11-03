Olivia Rodrigo, maglalabas na ng first Christmas song
Maglalabas na ng kanyang first-ever Christmas song ang singer at actress na si Olivia Rodrigo. Ang track, na may titulong “Take Me Home (4 Christmas),” ay ilalabas sa Huwebes ng 5 p.m. PT.
Hindi lang basta kanta ang hatid ni Olivia dahil may kasama itong music video. Ang mas nakaka-excite rito, makakasama niya sa video ang actor na si Cynthia Nixon na sikat sa Sex and the City, pati na rin ang “Saturday Night Live” breakout na si Ben Marshall.
Finally, may pang-holiday playlist na tayo na galing kay Olivia. Ready na ba kayong mag-iyakan o mag-party sa kanta na 'to?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.