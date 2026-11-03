Analyn Barro, hindi pa rin nababayaran ng ex-boyfriend na pinahiram ng 50K
Sino ba naman ang hindi mabibigla sa 50,000 pesos? Iyan ang halagang pinahiram ng actress na si Analyn Barro sa isang ex-boyfriend niya, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababayaran. Sa episode ng "Fast Talk with Boy Abunda" noong Lunes, naging candid ang actress tungkol sa masakit na experience na ito.
Sabi ni Analyn, hinding-hindi niya makakalimutan ang utang na ito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nababayaran. Noong panahong iyon, medyo blooming ang budget ni Analyn dahil kasabay niyang ginagawa ang "Tsuperhero" at "My Love from the Star," kaya naman may extra money siya para magpahiram.
Pero hindi lang basta kwento ang ginawa niya. Sa isang message para sa nasabing lalaki, diretsahan siyang nag-demand: You know who you are, and please send the 50K you owe me to GCash. Grabe, ang lakas ng loob! Sana talaga ay nakita ng guy ang message na ito at nag-send na ng proof of payment.
Sa ngayon, busy si Analyn sa iba't ibang projects. Isa siya sa mga bagong generation ng FHM girls para sa sikat na men's lifestyle magazine na nag-te-tease na ng pagbabalik sa pamamagitan ng mga billboards sa Metro Manila matapos isara ang print edition nito noong 2018.
Bukod dito, regular cast member din siya ng sketch comedy show na "Bubble Gang" na napapanood tuwing Linggo sa GMA Network. Kung gusto niyo naman siyang makita sa big screen, kasalukuyang showing na sa mga sinehan ang kanyang first film na "He's Dating the Boldstar."
Kayo, naranasan niyo na rin bang maging 'banko' ng ex niyo tapos ghosting na ang kasunod?