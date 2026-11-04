Galo, mag-aaso sa drama ni Callie sa Taskforce Firewall
Hala, ramdam na naman ang tension sa Taskforce Firewall! Sa Episode 117, mapapanood natin si Galo, na ginagampanan ni Miguel Tanfelix, habang inaalo si Callie na pinalalabas naman ni Kyline Alcantara. Pero wait, hindi lang pala doon nagtatapos ang drama dahil may magpapa-comfort din daw sa ex!
Kailangang-kailangan na natin ng popcorn para rito. Sino kaya ang ex na magpapa-comfort?
Para sa mga hindi pa nakaka-tune in, itong action drama series na ito ay mapapanood Lunes hanggang Biyernes, 8:50 p.m. sa GMA Prime. Naka-simulcast din ito sa GMA-7, Heart of Asia, at I Heart Movies. Kung na-miss niyo ang first run, may second telecast pa sa GTV tuwing 10:30 p.m. at available din sa GMA Play via Apple App Store, Google Play, GMANetwork.com/GMAPlay, at sa mga Android TV.
Sana lang hindi tayo ma-ghost ng plot twist na 'to, 'di ba?