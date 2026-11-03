Sino ang bet niyo? Rising Kapuso Female Star of the Year poll, open na!
Bukás na ang botohan para sa Rising Kapuso Female Star of the Year bilang bahagi ng GMANetwork.com Awards 2026. Hinahanap ng network ang mga promising talents na nagpakitang-gilas sa mga proyekto ng GMA at nakakuha ng atensyon ng mga fans online at on screen.
Kung may bet kayong rising star na deserve ang title dahil sa kanilang charisma at talent, pwedeng-pwede na kayong bumoto. Ang voting period ay tatagal hanggang 28 December 2026. Pagkatapos ng botohan, iaanunsyo ang mga mananalo sa December 31.
Sino kaya sa mga bagong mukha ang mag-uuwi ng korona? I-swipe na ang slides at ibuhos ang suporta sa inyong mga paborito!
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.