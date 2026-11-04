Calix at Primo, nagkaayos na rin after ng tension sa PBB
Nagkasundo na rin sina Calix Esguerra at Primo Alterado sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0 matapos pag-usapan ang kanilang mga isyu. Nagsimula ang lahat nang ibahagi ni Calix na pakiramdam niya ay hindi siya belong sa mga lalaking housemates.
Sa episode noong Martes, Nobyembre 3, hinikayat ni Jeo Ong si Calix na diretsuhin na lang si Primo para hindi na lumala ang problema. Noong nag-usap na ang dalawa sa couch, inamin ni Calix na feeling niya ay namimili lang si Primo kung sino ang kakausapin nito. Sabi ni Calix, I hope that how you treat some people, you do the same to everyone equally, at binanggit din niya na hindi dapat may priority o inuuna lang ang iba.
Hindi naman pumayag si Primo na basta na lang tanggapin ang puna. Tinanong niya si Calix kung bakit hindi ito agad nagsabi sa kanya at hinayaan pang makarating sa ibang tao ang isyu. Binanggit ni Primo na marami ring pagkakataon na nag-iisa siya at tinanong kung bakit hindi siya nilapitan ni Calix. Para kay Primo, para siyang "fool" kung lahat ng housemates ay alam ang problema maliban sa kanya, at sinabi pa niyang you did not have the balls for that.
Inamin naman ni Calix na natakot siyang kausapin si Primo, pero nilinaw niyang hindi niya iniisip na mayabang o "big-headed" ito. Pinayuhan ni Primo si Calix na sumabay na lang sa lahat kapag may bonding at sana ay hindi na idaan sa ibang tao ang mga hinaing sa susunod. Humingi ng paumanhin si Calix dahil mali ang paraan ng paglabas niya ng issue, habang humingi rin ng sorry si Primo dahil pinaramdam niya kay Calix na left out ito.
Hindi lang si Calix ang kinausap ni Primo. Nakipag-ayos din siya kay Nathan Garcia na nagreklamo na hindi na siya kinakausap ni Primo gaya ng dati nila sa labas. Nagtapos ang kanilang pag-uusap sa isang hand-shake.
Ang PBB: Collab 3.0 ay nagsimula noong Sabado. May 16 housemates ang pumasok sa bahay, na binubuo ng mga celebrity, social media stars, at ordinaryong netizens. Mapapanood ang series sa GMA Network mula Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:45 p.m.
Sana all nag-a-apologize agad, 'di ba? Kayo, team direct communication ba or team takot muna?