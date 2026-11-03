Gloria Diaz, magiging judge sa 2nd MGI All Stars
Confirmed na na sasama ang seasoned actress at first Filipina Miss Universe winner noong 1969 na si Gloria Diaz sa judging panel ng second edition ng MGI All-Stars. Inanunsyo ito ng Miss Grand International organization noong November 1.
Siyempre, hindi siya nag-iisa sa panel. Kasama niya sa lineup sina Shyare Andrade na first runner-up ng Miss Grand International 2026, ang pageant at runway coach na si Lu Sierra, at ang pageant icon na si Osmel Sousa. Mapapasama rin sina environmental activist na si Psi Samut Scott at ang pianist at composer na si Omar Harfouch.
Markahan na ang calendars dahil mangyayari ang second MGI All-Stars sa Bangkok, Thailand sa December 12. Pero bago 'yan, may sashing and welcoming ceremony muna na gaganapin sa November 29.