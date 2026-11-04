KMJS, humingi ng paumanhin sa woodcarver ng Paete
Humingi ng paumanhin ang programang Kapuso Mo, Jessica Soho (KMJS) sa pamilya ni Pio Fadul at sa mga residente ng Paete. Ito ay matapos magkaroon ng mga concerns tungkol sa "Gabi ng Lagim" episode na nag-feature sa mga woodcarving ng artist na si Fadul.
Sa isang statement, nilinaw ng programa na nirerespeto nila ang craftsmanship ni Fadul at ang sining ng mga woodcarver sa Paete. Sinabi rin nila na nakipag-ugnayan na sila sa artist at sa pamilya nito para marinig ang kanilang panig matapos malaman ang mga karanasan na umano'y nauugnay sa isa sa mga gawa ni Fadul.
Ang segment na pinamagatang "Ukit" ay nagpakita ng mga gawa at skills ni Fadul bilang isang sculptor. Kasama rin sa report ang paglilinaw ni Fadul na ang mga creation niya ay hindi pinamamahayan ng mga evil entities.
Kinausap din ng KMJS ang Paete Historical and Cultural Heritage Foundation Inc. Na binigyang-diin na ang woodcarving ay mahalagang bahagi ng kabuhayan at pananampalataya ng bayan at hindi dapat katakutan.
Nilinaw ng programa na ang report ay naka-focus lang sa mga karanasan na link sa isang partikular na woodcarving, kaya hindi dapat gawing basehan para i-associate ang ibang gawa ni Fadul o ang pangkalahatang woodcarving sa Paete sa mga evil entities.
Nauunawaan namin na maaaring makaapekto ang ulat sa industriya ng pag-uukit sa Paete, at hindi namin layuning makasira sa tiwala sa kanilang sining at kabuhayan. Nakipag-ugnayan na rin kami sa pamilya Fadul upang talakayin ang kanilang mga alalahanin, at humihingi kami ng paumanhin sa kanila at sa mga taga-Paete sa pagkabahala na naidulot ng ulat. Nirerespeto at pinahahalagahan namin ang kanilang reputasyon, kabuhayan, at pamanang kultural, saad ng programa.
Kinumpirma rin ng KMJS na kinausap nila ang pamilya Fadul para pag-usapan ang kanilang mga concerns. Inulit ng programa ang kanilang respeto sa reputasyon, kabuhayan, at cultural heritage ng artist, ng kanyang pamilya, at ng buong community sa Paete.
Kahit horror special ang tema, medyo risky talaga kapag livelihood na ng isang town ang nadamay. Buti na lang mabilis ang response at apology para hindi na lumala ang issue.