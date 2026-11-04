Glaiza De Castro, blooming at 2026: motherhood and movie projects
Kakaiba ang glow ni Glaiza De Castro ngayon habang hinaharap ang isa sa pinakamahalagang chapter ng buhay niya bilang isang soon-to-be mother. Sa isang social media recap, binahagi niya ang mga kaganapan noong Oktubre kung saan kasama ang mga projects niya, moments kasama ang mga mahal sa buhay, at ang journey niya patungo sa pagiging magulang.
Sabi nga ni Glaiza sa caption ng kanyang post, October was sweet. Slowly getting ready for even more exciting times ahead. Aminin natin, nakaka-excite talaga ang transition na ito at ramdam na ramdam ang positivity sa bawat update niya.
Bukod sa paghahanda para sa baby, hindi rin naman nakakalimutan ni Glaiza ang pag-arte. Siguradong mapapako ang tingin natin sa kanya dahil kasama siya sa official entry ng GMA Pictures para sa Metro Manila Film Festival 2026 na pinamagatang Amir. Kasama niya sa pelikula ang Kapuso Drama King na si Dennis Trillo at ang child star na si Argus Aspiras.
Hindi rin joke ang cast ng Amir dahil kasama rin dito sina Will Ashley, Caprice Cayetano, Heath Jornales, Joel Saracho, Ronnie Lazaro, at Mon Confiado. Ang movie ay ididirek ni Zig Dulay, na kilala sa paggawa ng mga MMFF films na Firefly at Green Bones. Para naman sa screenplay, it’s a legendary collab dahil isinulat ito nina Ricky Lee at Anj Atienza, base sa original story ni Ian Simbulan.
Kumbaga, full blast ang 2026 ni Glaiza—nagbabalak na maging ina at may MMFF project pa. Ready na ba tayo sa level-up era niya?