Temptation Island vibes sa Halloween Ball ng Kapuso stars
Grabe ang effort nina Ashley Ortega, Shuvee Etrata, Roxie Smith, Skye Chua, at Sugar Mercado nang buhayin nila ang iconic cast ng Temptation Island. Nagpakitang-gilas ang groupie sa The New Nocturnals Halloween Ball na ginanap noong Biyernes, 30 October 2026, sa The Peninsula Manila sa Makati City.
Hindi lang basta-basta costume dahil based ang looks nila sa 2011 remake ng film. Si Ashley ay naging Cristina G. (Marian Rivera), habang si Skye Chua naman ang Virginia P. (Heart Evangelista). Hindi rin nagpaawat si Shuvee bilang Serafina L. (Lovi Poe), si Roxie bilang Pura K. (Solenn Heussaff), at si Sugar naman bilang Nympha (Rufa Mae Quinto).
Para sa mga hindi nakakaalam, ang movie ay tungkol sa mga beauty pageant finalists na na-strand sa isang deserted island nang walang pagkain, tubig, o shelter. Throwback malala dahil may original version din ang Temptation Island noong 1980 kung saan bida sina Dina Bonnevie, Azenith Briones, Jennifer Cortes, Bambi Arambulo, at Deborah Sun.
Siyempre, hindi lang sila ang nag-slay sa event. Dumalo rin sa The New Nocturnals Halloween Ball ang iba pang Kapuso stars gaya nina Michelle Dee, Kyline Alcantara, Vina Morales, Ruffa Gutierrez, Tim Yap, at Elijah Alejo .
Sa totoo lang, win this look sila dahil hindi lang basta costume, kundi isang cohesive group theme pa. Sino sa tingin niyo ang pinaka-bagay sa role nila?