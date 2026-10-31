John Clifford, naging Captain Barbell para sa Halloween
Hindi nagpahuli si John Clifford sa Halloween vibes nang i-flex niya ang kanyang costume bilang Captain Barbell sa Instagram. Kitang-kita ang effort ng dating Pinoy Big Brother housemate na maging Pinoy comic book hero, na naging telefantasya rin sa GMA noong 2006.
Keri naman ang look at talagang umani ng engagement ang post niya. Pero aside sa pagiging superhero, abangan din natin si John sa drama series na A Million Dream kung saan makakasama niya sa pag-arte ang Sparkle actress na si Caprice Cayetano.
Kayo, anong costume niyo noong Halloween?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.