Gulo sa FAMAS Awards: Best Actress vs. Actress of Distinction, ano na?
Nagkaroon ng kaunting gulo at controversy sa 2026 Filipino Academy of Movie Arts and Sciences (FAMAS) Awards dahil sa tila pagdodoble ng award para sa Best Actress. Nanalo si Maricel Soriano bilang Best Actress para sa 'Meet, Greet & Bye,' habang si Maris Racal naman ay kinilala bilang Actress of Distinction para sa 'Sunshine.'
Kailangang maglabas ng statement ng FAMAS para linawin ang difference ng dalawang awards. Sabi nila, ang Best Actress ay hindi lang para sa galing sa isang film, kundi pati na rin sa depth, maturity, and cumulative artistic achievements ng actress. Samantala, ang Actress of Distinction Award naman ay para sa singular performance of exceptional artistic merit na may matinding impact sa cinematic experience.
Let's be honest, medyo nakakalito talaga 'yung naming convention nila, pero at least clear na ngayon na magkaiba ang criteria. Ginanap ang prestigious awards night noong 27 October sa historic Manila Hotel.
Bukod sa dalawang leading ladies, narito ang iba pang nanalo sa gabi:
Si McCoy de Leon ang tinanghal na Best Actor para sa 'In Thy Name.'
Si Mon Confiado naman ang nanalo bilang Best Supporting Actor para sa 'Quezon.'
Karylle ang nagwagi bilang Best Supporting Actress, rin para sa 'Quezon.'
Annika Co naman ang napiling Best Child Performer para sa 'Sunshine.'
Sana sa susunod, hindi na kailangan ng manual para maintindihan ang categories, 'di ba?