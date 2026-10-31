Kumpleto na ang Yengcredibles ng The Voice Kids!
Tapos na ang pitong linggong Blind Auditions at officially complete na ang Team Yengcredibles sa The Voice Kids. Sa ilalim ng pamumuno ni Yeng Constantino, nabuo ang isang lineup ng mga batang talent na may malalakas na boses, soulful na interpretations, at unique na musical styles.
Ngayon, 1 November 2026, magsisimula na ang Knockout rounds kung saan magsasabak na ang mga young singers na ito. Pero hindi lahat ay makaka-survive dahil apat na talent lang mula sa bawat team ang papasa sa susunod na round.
Kailangang galingan ng bawat member ng Yengcredibles dahil ramdam na ang init ng kompetisyon. Ready na ba kayong i-cheer ang favorite kiddie star niyo?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.