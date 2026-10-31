Bimby Aquino, gusto raw itabi si Kris Aquino sa paglakad sa aisle
Gusto raw ni Bimby Aquino na ang nanay niyang si Kris Aquino, kasama si Tito Boy, ang maglakad sa kanya papunta sa aisle kapag nagpakasal na siya. Sa "Fast Talk With Boy Abunda," inamin ni Bimby na single pa siya pero target niyang magpakasal sa mid to late twenties niya. Mas prefer niya raw na mangyari ito sa mid-twenties pa lang.
Pero naging realistic si Kris at sinabing baka wala na siya sa oras na magpakasal ang kanyang anak dahil kasalukuyan siyang lumalaban sa multiple autoimmune conditions. Para kay Bimby, top priority niya na magustuhan ng nanay niya ang magiging girlfriend niya. Sabi pa niya, kahit ang asawa raw ang magiging love of his life, ang nanay pa rin ang mananatiling love of his universe.
Ang ideal na asawa para kay Bimby
May isang non-negotiable si Bimby sa pipiliin niyang mapapangasawa: dapat buong-pusong tanggap nito ang kapatid niyang si Josh. Ipinangako niya kasi na siya ang mag-aalaga kay Josh kapag wala na ang kanilang nanay.
Sa kabilang banda, wish ni Kris na ang asawa ni Bimby ang unang priority nito sa buhay. Gusto niya raw na maging secure ang magiging asawa ni Bimby sa pagmamahal nito para maging isang mabuting ina rin ito. Umaasa rin si Kris na magkakasundo sila ng magiging in-laws niya at mamahalin si Bimby ng babae sa tamang dahilan.
Reunion at rebelasyon
Nag-reunion sina Kris at Tito Boy para sa isang two-part television special bilang bahagi ng birthday celebration ng huli sa "Fast Talk with Boy Abunda." Sa interview na ito, napag-usapan din ni Kris ang kanyang mortality. Nabanggit din niya na tinulungan siya ni First Lady Liza Marcos sa pag-handle ng annulment niya kay James Yap noong 2012.