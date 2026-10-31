Heart Evangelista, paalala sa responsableng paggamit ng AI at pagiging authentic
Sabi ni Heart Evangelista, hindi sapat ang pagyakap sa latest technology para manatiling relevant sa digital world. Para sa actress at international fashion icon, ang sikreto ay ang pag-alam kung kailan dapat gumuhit ng linya at ang pananatiling tapat sa sariling identity.
Si Heart Evangelista ay isang Filipino actress, television host, advocate, at entrepreneur. Siya rin ang second wife ng politician na si Francis Escudero.
Ang bagong partnership at pananaw sa AI
Noong 28 October 2026, pormal na ipinakilala si Heart bilang pinakabagong ambassador ng isang kumpanya na nag-specialize sa AI-powered water purification at intelligent hydration technology sa isang contract-signing event sa Parañaque City. Bagama't ang event ay para sa mga innovation na nagpapaganda ng everyday living, napunta ang usapan sa lumalaking impluwensya ng artificial intelligence sa lipunan.
Inamin ni Heart na ang mga technological developments ay nagbubukas ng exciting possibilities, pero naniniwala siya na ang benepisyo nito ay nakadepende sa kung paano ito gagamitin ng mga tao. Ikinumpara niya ito sa social media, kung saan may mga pros at cons. Ayon sa kanya, You know, there are always pros and cons when it comes to certain things, certain topics, like social media. If you put yourself out there, you’ll get bashed. So it’s the same thing, paliwanag niya sa launch niya bilang face ng VIOMI.
Dapat daw ay may awareness at caution ang paggamit ng AI, gaya ng pag-iingat na ginagawa ng mga tao kapag nag-na-navigate sa social media platforms. Binigyang-diin ni Heart na dapat maging responsable sa paggamit ng mga tools na ito dahil maaari itong maging for the best o even for the worst. So sana huwag na lang natin abusuhin, dagdag pa niya.
Authenticity vs. Public Image
Bukod sa tech, tinalakay din ang subject ng authenticity na naging sentro na ng kanyang public image. Dahil maraming taon na siyang nasa ilalim ng scrutiny ng entertainment at fashion industries, naniniwala si Heart na mas meaningful ang pagpapanatili ng genuine personality kaysa sa paggawa ng image para lang i-satisfy ang expectations ng publiko.
Sabi niya, Aside from what we’re talking about today, I feel like authenticity has been overused, but honestly, I still advocate for it. Para sa actress, hindi kayang itago ng maayos na constructed appearances ang tunay na character ng isang tao habambuhay. Because no matter what happens, you can keep your mask on for the rest of your life. The truth of who you are will always come out, ani Heart.
Pagiging kikay at global impact
Nag-reflect din si Heart kung paano naging bahagi ng kanyang identity ang lifelong fascination sa fashion, beauty, at personal style. Kahit hinahangaan siya sa kanyang glamorous wardrobe at pagpunta sa mga prestigious international fashion events, sinabi niya na ang pagiging mahilig magmukhang maganda ay kasabay ng pag-aalaga sa sarili.
Sinabi niyang kikay siya at mahilig sa fashion. I’ve always been kikay. I’ve always been into fashion. I’ve always been, they say, maarte. Pero maarte ako pagdating sa health ko. But I guess in the end, it also works for me because I only speak from my heart, saad niya.
Ang endorsement na ito ay dumating sa panahon na namamayagpag ang kanyang international fashion career. Noong October 2026, naibalita na nanguna si Heart sa celebrity rankings para sa Media Impact Value noong New York Fashion Week's Spring/Summer 2027 season. Ang kanyang mga appearances ay nakagawa raw ng $7.6 million in Media Impact Value, kung saan nalamangan niya ang American media personality na si Paris Hilton at ang South Korean actor na si Jung Hae-in.
Sa kabila ng international attention at commercial success, pinaalalahanan ni Heart na ang recognition at popularity ay hindi dapat maging substitute para sa personal integrity. Habang binabago ng AI ang paraan ng communication at paggawa ng content, nananatili siyang grounded sa prinsipyo na ang technology ay maaaring magbago sa kung paano nakikita ang isang tao, pero ang character pa rin ang nag-dedetermine kung sino talaga sila.
Para kay Heart, ang genuine influence ay hindi sinusukat sa kung gaano kagaling i-maintain ang isang image, kundi sa kakayahang manatiling totoo sa sarili kahit wala na ang spotlight. Pero aminin natin, kahit anong authenticity, 'yung $7.6 million impact value pa rin ang talagang nakaka-shookt dito, 'di ba?