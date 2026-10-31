Nadine Samonte at Richard Chua, nag-renew ng vows sa ika-13 wedding anniversary
Sana all talaga ang vibes dahil nag-renew ng wedding vows ang aktres na si Nadine Samonte at ang asawa niyang si Richard “RBoy” Chua sa Tagaytay. Ginawa nila ito para i-celebrate ang kanilang ika-13 wedding anniversary.
Nag-share si Nadine sa social media ng mga photos mula sa kanilang renewal of vows kasama ang isang sweet na message para sa asawa. Sabi ng aktres, nangako siyang mananatiling lakas at sandigan niya si Richard kahit anong pagsubok pa ang dumating sa kanilang relasyon.
Hindi rin nagpaawat si Richard sa pagpapasalamat dahil binigyan siya ni Nadine ng magandang buhay. Para sa kanya, ang kanilang tatlong anak ang pinakamalaking bendisyon sa buhay nila.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.