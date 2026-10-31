Joyce Ching, mom na ulit!
Sana all blooming! Ibinahagi ng actress na si Joyce Ching sa Instagram na nailuwal na niya ang kanilang pangalawang anak, si Enzo Rafael, kasama ang asawa na si Kevin Alimon.
Kasalukuyan nang nag-o-overflow ang comment section ni Joyce sa mga congratulatory messages mula sa kanyang showbiz friends, kabilang na sina Barbie Forteza at Bea Binene. May kasama ring photo ng mag-asawa at ni baby Enzo sa delivery room ang post kung saan isinulat ni Joyce, Officially a family of four. Hello, Enzo Rafael! Welcome to our family. We love you.
Matatandaang inanunsyo ni Joyce ang kanyang second pregnancy noong Mayo, at nitong September naman kinumpirma ng couple na baby boy ang kanilang baby. Ang mag-asawang ikinasal sa isang garden wedding noong 2019 ay nauna nang nagkaroon ng anak, si Olivia, noong 2024.
Welcome to the world, baby Enzo!