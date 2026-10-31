Chariz Solomon, hirap na hirap sa LOL: Last One Laughing Philippines
Hinarap ni Chariz Solomon, na cast member ng Bubble Gang at host ng Your Honor, ang challenge ng LOL: Last One Laughing Philippines. Sa competition na ito, kailangang panatilihin ng mga contestants ang kanilang composure habang sinusubukan nilang patawanin ang isa't isa.
Sa isang interview, inamin ni Chariz na hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang experience. Ayon sa kanya, Masaya itong experience na ito, pero, sobrang hirap!
Bumalik si Vice Ganda bilang host para sa second season ng show na nag-premiere sa Prime Video noong 30 October 2026. Kasama rin sa lineup ng mga comedians para sa season two sina Long Mejia, Epy Quizon, Candy Pangilinan, Ethel Booba, Pooh, Donna Cariaga, Esnyr, James Caraan, at Charuth.
Balik-tanaw sa first season noong 2024, stand-up comedian Chad Kinis ang itinanghal na grand winner ng Last One Laughing Philippines.
Kaya kayo, kaya niyo bang hindi tumawa kahit anong hirit na ang gawin sa inyo?