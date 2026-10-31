Double trouble sa La Union: May third party na pala sa The Better Woman
Sana all may surf resort sa La Union, 'di ba? 'Yan ang setup nina Andrew, na ginagampanan ni Derek Ramsay, at Jasmine, na portray naman ni Andrea Torres. Sa unang tingin, goals na goals ang marriage nila at mukhang walang problema sa paradise.
Pero siyempre, hindi pwedeng walang drama sa GMA. Biglang pumasok sa eksena si Juliet, ang long-lost twin sister ni Jasmine. Ang plot twist? Imbes na family reunion lang ang habol, secretly pala itong nakikipag-affair kay Andrew.
Nakakaloka rin kasi paano mo ba magagawang lokohin ang asawa mo sa sarili niyang kapatid? Heto na naman tayo sa tanong na nakaka-stress: sino kaya sa dalawa ang mananalo sa puso ni Andrew?
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