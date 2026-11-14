Taylor Swift babalik na sa CMA Awards after 13 years
Babalik na si Taylor Swift sa CMA Awards stage sa Nov. 18. First time niya itong gagawin after 13 years, base sa announcement ng Good Morning America noong Nov. 13. Very on brand ang timing ng news dahil Friday the 13th ito, at alam naman nating lahat na lucky number ni Taylor ang 13.
Si Taylor Swift ay isang American singer, songwriter, at producer na nagsimula ang career sa Nashville nang lumipat siya doon sa edad na 14 para pasukin ang country music. Kilala siya sa kanyang storytelling songs na madalas base sa sarili niyang buhay.
Comeback and nominations
Ang pagbabalik na ito ay nangyari less than a month matapos niyang balikan ang kanyang Nashville beginnings noong Oct. 26, kung kailan siya na-induct sa Nashville Songwriters Hall of Fame. Doon, na-recall niya ang mga writing sessions sa Music Row na humubog sa career niya at sinelebra ang 20th anniversary ng kanyang self-titled debut album. Sabi ni Taylor sa kanyang acceptance speech, ang foundation na natutunan niya sa Nashville ang dahilan kung bakit naging flexible ang creative process niya.
May nomination din siya for single of the year para sa "I Knew It, I Knew You," isang kanta para sa "Toy Story 5" ng Disney and Pixar. Ang track na ito, na sinulat at pinrodyus kasama si Jack Antonoff, ay naging No. 1 sa country radio noong September. This nomination is her first at the CMAs in four years, at kalaban niya rito sina Ella Langley para sa "Be Her" at "Choosin' Texas," Lainey Wilson para sa "Somewhere Over Laredo," at Cody Johnson para sa "The Fall."
Ang legendary run sa CMAs
Hindi na bago si Taylor sa CMA Awards dahil nakapag-perform na siya ng eight times across seven ceremonies. May hawak din siyang 12 CMA honors: nine competitive awards, two International Artist Achievement Awards, at ang prestigious Pinnacle Award.
Nagsimula ang history niya rito noong 2006 nang maglakad siya sa red carpet ilang buwan lang matapos ilabas ang debut single na "Tim McGraw." Isang taon matapos nito, sa edad na 17, inperform niya ang "Our Song" at nanalo ng Horizon Award (na tinatawag na new artist of the year ngayon). Sa kanyang acceptance speech, sinabi niyang ito na ang highlight ng kanyang senior year.
Pagdating ng 2008, dinala niya ang "Love Story" sa stage. Noong 2009 naman, winash-out niya ang lahat ng four categories kung saan nominated siya: entertainer of the year, female vocalist of the year, album of the year para sa "Fearless," at music video of the year para sa "Love Story." Sa edad na 19, siya ang naging youngest recipient ng top prize ng gabi. Nag-perform din siya ng "Forever & Always" para mag-open ng broadcast at bumalik later para sa acoustic version ng "Fifteen."
Mula piano hanggang pop shift
Tuloy-tuloy ang performances niya: piano-led "Back to December" noong 2010, solo acoustic ng "Ours" noong 2011, at "Begin Again" sa isang Paris-inspired set noong 2012. Noong 2011 din siya muling nanalo bilang entertainer of the year.
Noong 2013, naging second recipient si Taylor ng Pinnacle Award kasunod ni Garth Brooks bilang pagkilala sa pagdadala niya ng country music sa buong mundo. Noong gabing iyon, nakipag-collab siya kina Alison Krauss at Vince Gill para sa stripped-down performance ng "Red." Ito ang huling musical performance niya sa CMAs bago ang kanyang return ngayong 2026. Nanalo rin siya noon ng musical event at music video of the year para sa "Highway Don't Care" kasama sina Tim McGraw at Keith Urban.
Noong 2016, bumalik siya para i-present ang entertainer of the year award kay Brooks. Noong 2017 naman, nanalo siya ng song of the year bilang sole writer ng "Better Man" ng Little Big Town. Hindi man siya nakapunta, tinanggap ito ng group kung saan nagpasalamat si Karen Fairchild kay Taylor para sa kanta at sa pagmamahal niya sa songs at sa Nashville.
Ang huling nomination niya bago ang 2026 ay noong 2022 para sa music video ng "I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From the Vault)" na dinirek ni Blake Lively at nag-feature kay Chris Stapleton.
Kaya naman excited na tayo lahat: anong era kaya ang dadalhin niya sa stage this time?