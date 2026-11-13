Emma Tiglao at CJ Opiaza, magho-host ng MGI All Stars Season 2 Grand Final sa Bangkok
Magbabalik sa Bangkok, Thailand ang back-to-back Miss Grand International titleholders na sina Emma Tiglao at Christine Juliane “CJ” Opiaza para mag-host ng “Grand Final” ng MGI All Stars Season 2.
Sa announcement ng MGI All Stars noong Huwebes ng gabi, Nov. 12, hindi lang ang dalawang Pinay ang hahawak ng mic. Kasama rin nila sa hosting ang 2023 winner na si Luciana Fuster mula Peru at ang reigning queen na si Jihan Dimack ng Tanzania. Hindi na ito bago para kina Opiaza at Tiglao, dahil nag-host na rin sila kasama si Fuster sa nakaraang Miss Grand International finale kung saan nanalo si Dimack.
Balik-tanaw lang, si Opiaza ang nag-host ng welcome ceremony noong inaugural edition noong Mayo sa Bangkok, habang si Tiglao naman ang humawak ng preliminary at final competitions.
Ang Schedule ng Bakbakan
Kailangang i-ready na ang mga alarms dahil magsisimula na ang activities sa Bangkok. Inaasahang darating ang mga delegates sa Nov. 26 at 27. Kasunod nito ang “Welcome All the Stars and Sashing Ceremony” sa Nov. 29.
Para sa mga mahilig sa look-test, ang first preliminary round para sa evening gown at “bare-face” ay magaganap sa Dec. 8. Hindi rin papahinga ang mga queens dahil susunod agad ang second round para sa swimsuit at “no-face” sa Dec. 9.
Ang climax ng lahat ay ang Grand Final sa Dec. 12 na gaganapin sa MGI Hall sa Bravo BKK, Bangkok. Dito na malalaman kung sino ang mag-uuwi ng korona.
Ang Labanan para sa Crown at Cash
Siyempre, hindi papayag ang Season 1 winner na si Vanessa Pulgarin ng Colombia na basta-basta lang mawala ang title niya. Guaranteed na ang spot niya sa Top 10 at dedepensa siya ng korona sa Dec. 12.
Malaking pera ang nakataya rito. Nanalo na si Pulgarin ng $100,000 noong Season 1, at dodoblehin niya ito kung mananalo siya ulit. Pero ang ultimate goal? Kung makukuha niya ang panalo sa ikatlong sunod-sunod na season, $1 million ang mapupunta sa kanya. Imagine the budget for skincare and shopping!
Pero hindi naman ito magiging madali dahil nakabantay ang actress-model-singer na si Michelle Marquez Dee, na dating Miss World Top 12 finalist (2019) at Miss Universe Top 10 finalist (2023).
Dagdag pa rito ang mga pambato ng Reina Filipinas na sina Alexie Brooks (2025 Miss Eco International winner) at Anne Patricia Lorenzo Diaz (2025 Miss International Queen Top 6 finalist). Ang dalawa ay nanalo sa unang staging ng national pageant noong Agosto.
Sino kaya sa kanila ang may pinakamalakas na walk at aura para makuha ang crown?