Song Hye-kyo at Gong Yoo, magsasabog ng rivalry sa Netflix's Tantara
Handa na ang lahat para sa Tantara na mapapanood sa December 11. Sa teaser trailer at poster pa lang, ramdam na ang tensyon at ambisyon ng mga characters sa gitna ng Korean showbiz noong 1960s, 70s, at 80s. Kung mahilig ka sa kwentong akyat-simula sa baba pero punong-puno ng drama, ito na 'yun.
Kaka-drop lang ng teaser poster kung saan makikita ang four leads: Song Hye-kyo bilang Min-ja, Gong Yoo bilang Dong-gu, Kim Seol-Hyun bilang Min-hui, at Cha Seung-won bilang Seok Gil-yeo. Ayon sa paglalarawan, lahat sila ay driven by fierce ambition, pero may kasama ring uneasy alliances at rivalries ang pag-akyat nila sa tuktok. Ang pinaka-interesting na tension? 'Yung sa pagitan nina Min-ja at Min-hui na may fragile bond at magkaibang ambisyon.
Gritty survival at record industry
Sa teaser trailer, dynamic visuals at rhythmic beat ang naging focus para ipakita ang rutulang industriya ng showbiz. Ang kwento ay iikot kina Min-ja at Dong-gu na magkababata at magkasama nang lagpasan ang pinakamahihirap na pagsubok sa buhay. Susubok silang pumasok sa record industry matapos nilang madiskubre si Min-hui, isang raw vocal talent. Kahit sunod-sunod ang setbacks, hindi sila susuko—at dito raw magiging root ng mga viewers ang kanilang survival.
Sa likod ng camera, pinagsama ang master writer na si Noh Hee-gyoung at ang director na si Lee Yoon-jung para sa powerhouse cast na ito. Inilarawan ito bilang isang inspiring story ng tenacity at burning ambition.
Schedule ng release
Ang 22 episodes ng series ay hahatiin sa tatlong weekly installments tuwing Biyernes. Ang Part 1 (Episodes 1 to 8) ay lalabas sa December 11. Susunod ang Part 2 (Episodes 9 to 15) sa December 18, at magtatapos ang Part 3 (Episodes 16 to 22) sa December 25.
Sakto ang timing dahil Christmas Day ang finale. For now, mapapanood muna ang teaser na nagbebenta ng spotlight at apat na taong gustong makamit ang parehong moment sa entablado.