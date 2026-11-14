LANY Cebu concert cancelled dahil sa roof safety issues
Cancelled na officially ang second Cebu show ng American pop rock band na LANY sa SM Seaside Cebu Arena. Nadiskubre ang safety issues sa roof ng venue ilang oras lang bago ang concert, kaya walang tuloy ang performance.
Noong Thursday night, November 12, unang inanunsyo ng concert promoter na Live Nation Philippines na postponed muna ang show. Ang dahilan? May mga significant safety issues regarding the roofing of the venue discovered after soundcheck. Dapat sana ay magsisimula ang concert nang 6:30 p.m. sa araw na iyon, pero hindi na natuloy.
Refund at confirmation
Pagdating ng Friday, November 13, kinumpirma ng Live Nation Philippines na cancelled na talaga ang show at hindi na ito itutuloy. Humingi ng paumanhin ang promoter sa mga fans at tiniyak na lahat ng ticket na nabili para sa show ay ire-refund. Para sa mga kukuha ng refund para sa Day 2 show, maaaring pumunta sa SM Tickets Refund Portal o mag-email sa customer care ng SM Tickets.
Ang side ni Paul Klein at Jake Goss
Kuwento ni frontman Paul Klein sa kanyang Instagram Stories, on the way na siya papunta sa venue nang malaman niya ang nangyari. Habang nasa elevator siya ng hotel para bumaba at sumakay ng kotse, natanggap niya ang balita na may 4-foot steel debris na nahulog mula sa roof ng arena.
Sobrang lungkot ni Paul na hindi nila naituloy ang sold-out show nila at sinabing nadurog ang puso niya para sa lahat ng naglaan ng oras at gumastos ng pinaghirapang pera para mapanood sila. Nag-post din siya ng mirror selfie kung saan suot pa rin niya ang kanyang show clothes at sinabing "devastated" siya. Ayon sa singer, hindi sila nakakuha ng klarifikasyon mula sa venue kung kailan magiging ligtas ulit pumasok, kaya naman pinayuhan sila ng promoter na i-cancel na ang show.
Binigyang-diin ni Paul na mahal niya ang Cebu, ang Pilipinas, at ang mga fans nila. Para sa kanya, hindi niya matatanggap sa sarili niya kung may seryosong masasaktan sa isa sa kanilang mga shows. Nangako rin siya na babalik pa rin ang bandang LANY sa hinaharap. Si drummer Jake Goss naman ay humingi rin ng paumanhin sa mga Cebuano fans at sinabing Cebu, it breaks our hearts that we can't play for you tonight. We're so sorry, you mean the world to our band!
Ang tour sa Pilipinas
Bago ang nangyaring cancellation, nagbukas ang LANY ng Philippine leg ng kanilang "soft" world tour sa parehong venue sa Cebu noong November 6. Sumunod ito ng dalawang gabi sa Philippine Arena sa Bulacan noong November 7 at 8.
Hindi lang ito ang naging problema sa tour nila dahil ang show nila sa Davao, na dapat ay mangyayari sa November 14, ay na-cancel na rin noon pa dahil sa safety concerns at production issues. Sa ngayon, wala pang inilalabas na statement ang venue management tungkol sa isyu sa roof ng arena.