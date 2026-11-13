Piolo, Darren, at Maymay, niyanig ang Pampanga sa ASAP XP
Nagpakitang-gilas sina Piolo Pascual, Darren Espanto, at Maymay Entrata sa ASAP XP celebration sa Pampanga noong November 1. Hindi naman nagpaawat si Piolo sa isang heartfelt solo serenade na talagang nakaka-captivate ng crowd.
Para naman sa mga mahilig sa high-energy vibes, naghatid ng isang P-pop showcase sina Darren, Maymay, BGYO, at DNA. Siguradong nag-enjoy ang lahat sa bagsakan ng beats at sayaw dito.
May special preview rin ang mga music lovers dahil nag-perform si Carmelle Collado ng kanyang Eurovision Asia entry. Sumunod agad dito ang isang powerhouse solo set mula sa rock icon na si Bamboo, kaya naman talagang niyanig ang stage.
Lalong uminit ang dance floor nang magsama-sama sina AC, Nico, Celyn David, at Keisha Serna kasama si Teacher Georcelle, G-Force, at ang G-Force students para sa isang electrifying dance showdown. Hindi rin nagpahuli ang rising P-pop act na SunMoon na nagpakita ng isang sweet at dazzling number.
Para naman sa vocal collaboration, nagsanib-pwersa sina Ogie, Carmelle, Elha Nympha, at 6cyclemind para sa isang rousing performance. Ang buong hapon naman ay ginabayan nina Robi, Belle, Darren, Alexa, at Gelo ng BGYO bilang mga hosts.
Sana ay napanood niyo ito dahil ang ASAP XP ay mapapanood every Sunday, 7 PM to 8:45 PM sa ALLTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube, iWant, TFC, at may delayed telecast sa Jeepney TV tuwing 10:00 PM.
Kayo, sino sa mga performances ang pinaka-bet niyo?