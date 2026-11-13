Lapels na pang-malakasan sa GQ Men of the Year party
Saksakan ng lakas ang dating ni Andrew Garfield sa GQ Men of the Year red carpet sa Chateau Marmont. Naka-Edward Sexton suit siya na may mga beefy lapels na talagang nag-emphasize ng kanyang Hollywood powerhouse vibe. Isa si Garfield sa tatlong co-hosts ng party kasama ang kapwa MOTY cover stars na sina Matt Damon at Chris Rock.
Hindi rin nagpatalo sa laki ng lapels ang co-star ni Garfield sa Artificial na si Yura Borisov, na rumampa naman ng wooly set of wings mula sa Dior. Pati si Belmont Cameli, na kilala bilang romantic lead sa hockey drama na Off Campus, ay naki-join sa trend. Naka-Vivienne Westwood suit siya na may pinstripes at lapels na halos lumulutang na sa laki.
Sa panig naman ni Owen Thiele mula sa FX’s Adults, naging centerpiece ng kanyang outfit ang isang double-breasted blazer na kulay hickory-brown mula sa Valentino. Ang brand na ito, sa ilalim ni creative director Alessandro Michele mula 2024, ay nagdadala ng '70s swank style na ginagamit din ng mga friends of the house na sina Sombr at Alexander Skarsgård. Pinaresan ni Thiele ang kanyang blazer ng isang high-neck knotted top at straight-leg black trousers.
Let's be honest, kung minsan talaga ang difference lang naman ng a good suit to a great one ay 'yung lapels na larger-than-life. Sino sa tingin niyo ang nanalo sa battle of the lapels?