Mga Asian artists na dapat abangan sa Coachella 2027, kasama na ang SB19
Inilabas na ang lineup para sa Coachella 2027 kung saan magsasama-sama ang mga headliners na sina Dua Lipa, Tame Impala, at Sza. Gaganapin ang festival sa loob ng dalawang weekends, partikular na sa April 9 hanggang 11 at April 16 hanggang 18. Bukod sa mga sikat na headliners, may exciting mix din ng mga artists mula sa Asia na sumasakop sa K-pop, J-pop, electronic music, at traditional Korean sounds.
Sino ba ang mga headliners na ito? Si Dua Lipa ay isang British singer at songwriter, habang ang Tame Impala naman ay isang Australian psychedelic music group na itinatag ni Kevin Parker noong 2007. Sa panig naman ng Asia, walong acts ang dapat bantayan, kabilang na ang mga debut at pagbabalik ng mga paborito nating stars.
K-pop dominance at solo debuts
Babalik si Jisoo ng Blackpink sa Coachella, pero this time, mag-isa na siya. Matapos mag-perform kasama ang grupo noong 2019 at sa historic headlining appearance nila noong 2023, magsasagawa na siya ng solo Coachella debut sa April 9 at 16. Siya na ang ikatlong member ng Blackpink na magpeperform nang solo sa festival, kasunod nina Jennie at Lisa na nagpakita na noong 2025. May mga singles na rin siyang inilabas na nagsisilbing teaser para sa kanyang upcoming full-length album.
Magdedebut naman sa festival ang NCT. Kilala ang K-pop collective na ito sa experimental sound, powerful choreography, at unique multi-unit concept simula nang mag-debut sila noong 2016. Bagama't NCT lang ang nakasulat sa official poster, kinumpirma ng SM Entertainment na magpe-perform ang NCT 127 at NCT Dream. Magkakaroon sila ng sariling mga set bago magsama sa isang joint stage sa April 10 at 17.
Kabilang din sa mga unang beses na magpapakita sa Coachella ang Babymonster ng YG Entertainment. Ang seven-member girl group na ito ay sumusunod sa yapak ng labelmates nilang Blackpink at 2NE1. Mula nang mag-debut noong 2023, nakilala sila sa powerful vocals, rap skills, at energetic performances sa kanilang mga tracks. Magpe-perform sila sa April 11 at 18 para ipakita ang kanilang talent sa mas malawak na audience.
P-pop at Southeast Asian pride
Dadalhin naman ng SB19 ang P-pop sa Coachella stage sa unang pagkakataon. Ang groupong binubuo nina Pablo, Josh, Stell, Ken, at Justin ay isa na sa pinakamalaking pangalan sa Filipino pop dahil sa kanilang mga hits. Ang appearance na ito ay kasunod ng kanilang historic performance sa Lollapalooza 2026, kung saan sila ang naging unang homegrown Filipino act na nag-perform. Matapos ang Coachella debut ng kapwa P-pop group na BINI ngayong taon, ang performance ng SB19 sa April 10 at 17 ay isa na namang big moment para sa musikang Pilipino.
Magdedebut din sa festival ang Indonesian girl group na No Na sa April 10 at 17. Ang four-member group na binubuo nina Christy, Esther, Baila, at Shaz ay nasa ilalim ng 88rising. Simula nang mag-debut sila noong 2025, nakakuha na sila ng atensyon dahil sa polished pop sound, catchy choreography, at distinctive visuals. Matapos mag-perform sa Head in the Clouds, sila na ang magiging unang Indonesian girl group na tatuntong sa stage ng Coachella.
Electronic beats at unique sounds
Para sa mga electronic music fans, babalik si Peggy Gou sa lineup. Ang DJ at producer na ipinanganak sa South Korea at base sa Berlin ay isa na sa pinakasikat na pangalan sa global dance music scene. Kilala siya sa house, techno, at catchy melodies, lalo na ang kanyang 2023 hit. Hindi na siya bago sa Coachella dahil nag-perform na siya noong 2018, 2022, at 2024. Sa April 9 at 16, ibabalik niya ang kanyang signature club energy sa desert.
Kung hanap niyo ay something different, abangan ang Atarashii Gakko!. Ang Japanese quartet na binubuo nina Suzuka, Mizyu, Rin, at Kanon ay nakilala sa school-uniform-inspired outfits, quirky choreography, at playful stage presence. Pinagsasama nila ang J-pop, rock, hip-hop, at electronic music. Nag-debut na sila sa Coachella noong 2024 sa Gobi tent, at babalik sila sa April 9 at 16 para sa kanilang unconventional energy.
Rounding out the list ay ang Leenalchi, isang South Korean band na may kakaibang sound. Imbes na usual K-pop, kumuha sila ng inspirasyon sa pansori—isang traditional Korean musical storytelling. Hinaluan nila ito ng modern pop, rock, at electronic influences para sa isang sound na rooted sa tradition pero contemporary. Magdedebut ang Leenalchi sa Coachella sa April 9 at 16.