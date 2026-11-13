Andrea Brillantes, wagi ng Best Acting Performance sa London filmfest para sa ‘Laya’
Slay na slay talaga si Andrea Brillantes ngayong 2026 dahil nanalo siya ng Best Acting Performance award para sa bago niyang pelikula na “Laya”. Ang award ay galing sa Women and the World International Film Festival (WWIFF), isang competition na base sa London na nagbibigay-pugay sa creativity, resilience, leadership, at boses ng mga kababaihan sa cinema at culture.
Sino pa ba si Andrea Brillantes kundi ang actress na nakilala natin sa mga role niya bilang Annaliza at Marga Bartolome sa Kadenang Ginto. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta acting ang pinakita niya kundi ang kakayahang dalhin ang Pilipinas sa international stage.
Surreal experience sa London
Noong 7 November 2026, nag-premiere ang “Laya” sa WWIFF at personal itong dinaluhan ni Andrea. Imagine, ito lang ang tanging entry mula sa Southeast Asia sa Feature Fiction Competition, kaya naman talagang nakaka-pressure. Sa media launch ng movie noong Huwebes ng gabi, inamin ni Andrea na ramdam na ramdam niya ang bigat ng pagrepresenta sa bansa.
Para sa kanya, surreal ang buong experience. Sabi niya, Super saya ko, as it was my first time in London, and it was even more special because I went there for my first ever film. Aminado rin siya na kahit chill lang siya, kinikilig siya at hindi pa rin makapaniwala na nangyari talaga ang lahat, lalo na't kailangan pa niyang mag-speech sa harap ng maraming tao.
Kahit grabe ang pressure, proud na proud si Andrea na nailabas ang pelikulang ito sa international audience dahil alam niyang hindi araw-araw nakakapag-represent ng sariling bayan. Hindi rin nagpahuli sa pag-hype ang co-star niyang si JC Santos. Todo ang papuri niya kay Andrea at sinabing impressed siya sa galing nito sa lahat ng interviews sa London. Para kay Santos, napaka-well represented ni Andrea at nagmukhang madali lang ang lahat para sa kanya.
Ang hirap at panganib sa likod ng ‘Laya’
Hindi lang acting ang challenge sa movie na ito kundi pati ang actual filming. Ang “Laya” ay kinuha sa Oslob, Cebu, na kilala bilang tourist attraction. Pero behind the scenes, may mga real-life danger na hinarap ang cast at crew. Isipin niyo, si Andrea ay isang certified freediver mula pa noong 16 years old siya, pero hindi pa rin siya nakaligtas sa aksidente. Na-burst ang eardrum niya habang nag-fi-film underwater kaya kinailangan niyang magpunta agad sa clinic.
Bukod sa underwater scenes, kasama rin sa filming ang mga whale sharks o tuki. Bagama't protected at gentle giants ang mga ito, hindi rin nagbiro ang cast dahil sa laki ng kanilang bibig at talim ng ngipin, kaya kailangang mag-ingat sa distansya habang kumukuha ng mga shots.
Sabi ng writer-director na si Sigrid P. Bernardo, na nasa ilalim ng Rein Entertainment, gusto niyang makita ng mga viewers ang complexity ng mga characters. Gusto niyang i-relate ang mga tao sa tuki, na madalas tingnan bilang monsters dahil sa laki pero may tame temperament naman pala.
Revenge, forgiveness, at healing
Sa kwento ng “Laya”, ang character ni Andrea na si Sab ay malayo raw sa totoong pagkatao niya. Dito pumasok ang mga themes ng revenge, forgiveness, at healing. Para kay Andrea, ang pag-portray kay Sab ay naging paraan niya para ma-explore ang pagiging human. Ayon sa kanya, ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng temporary satisfaction pero hindi ito ang tunay na peace.
Naniniwala si Andrea na darating at darating ang consequences at guilt, kaya kahit feeling good ang revenge sa simula, hindi ito maganda in the long run. Maaari raw itong maging mas damaging sa taong naghihiganti kaysa sa taong gusto niyang saktan.
Ang “Laya” ay ang kauna-unahang pelikula kung saan leading role si Andrea. Nakakuha rin ito ng funding mula sa Film Development Council of the Philippines sa pamamagitan ng CreatePH Large Budget Production Grant. Kasama rin sa movie sina JC Santos at Anthony Jennings. Mark your calendars dahil mapapanood na natin ito sa mga sinehan nationwide sa 25 November 2026.
Sana lang talaga ay hindi na may pumutok pang eardrum sa susunod na project, ’no?