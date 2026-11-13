EA Guzman, Ashley Ortega, Thea Astley, at Lee Victor, magdadala ng early Christmas cheer sa Dagupan City
Magdadala ng holiday cheer sa Dagupan City ang mga Sparkle stars na sina EA Guzman, Ashley Ortega, Thea Astley, at Lee Victor sa 'Liwawa ya Pasko' celebration ngayong Biyernes, 13 November 2026.
Ang special Kapuso event na ito, na presented by GMA Regional TV, ay gaganapin sa Ground Floor Atrium ng Nepo Mall Dagupan simula alas-singko ng hapon. Let's be real, sino ba namang hindi mae-excite na makita ang mga faves nila up close?
Abangan ng mga fans ang mga exciting performances, entertaining interactions, at special surprises mula sa apat na Sparkle personalities. Layunin nito na dalhin ang warmth at excitement ng Christmas season para sa mga supporters sa Pangasinan sa pamamagitan ng musika, tawa, at memorable moments.
Open ang event para sa mga pamilya, kaibigan, at lahat ng Kapuso supporters na gustong makisaya sa gathering na ito. Sa pamamagitan ng 'Liwawa ya Pasko,' patuloy ang GMA Regional TV sa pagdadala ng entertainment sa labas ng Metro Manila para mas mapalapit ang kanilang mga artists sa iba't ibang parte ng bansa.
Sino kaya sa apat ang pinaka-inaabangan niyo sa mall?