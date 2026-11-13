Karylle, lulubog na sa reality TV sa 'Manila Matriarchs'
Lumabas na siya sa kanyang comfort zone para sa bagong reality series ng iWant na "Manila Matriarchs." Hindi lang siya ang bida rito dahil kasama niya sa show sina Joanna Pressler-Francisco, Myrza Sison, at Trisha Bantigue-Tsao.
Sa series na ito, ipapakita ang buhay ng apat na babaeng ito habang hinaharap nila ang iba't ibang challenges sa buhay. Pag-uusapan nila ang tungkol sa family matters, pati na rin ang kanilang mga friendships at careers. First time itong gawin ni Karylle kung saan talagang ipapakita ang buhay niya nang malapitan.
Sabi ni Karylle, naging totoo lang sila sa harap ng camera. Pero inamin niya na medyo mahirap din ang proseso dahil may mga part na kailangang gumawa ng confessionals. Dahil sa pag-shoot, nagulat na lang siya na mas marami siyang nailabas na impormasyon tungkol sa sarili niya kaysa sa mga nakaraang show o conversations na nasalihan niya. May mga "very personal stuff" raw siyang napag-usapan.
Kaya raw niya magawa ito ngayon ay dahil naging komportable na siya sa pag-communicate ng mga challenges sa buhay niya, salamat na rin sa exposure niya sa mga radio at podcast shows.
Kung itatanong niyo kung ano ba talaga itong Manila Matriarchs, ito ay isang pagtingin sa sopistikadong buhay ng Filipina elite. Naka-set ito sa pinaka-exclusive na social circles sa bansa kung saan makikita ang interactions nina Joanna na tinatawag na art queen ng Manila, si Myrza na fashion editorial royalty, si Karylle na multi-awarded actress-singer, at si Trisha na isang fearless CEO.
Para kay Cece Asuncion, ang creator ng series, gusto niyang ipakita na hindi one-dimensional ang Filipina woman. Ang goal niya ay itampok ang mga babaeng accomplished, complicated, glamorous, funny, at ambitious na unapologetically themselves. Kahit extraordinary ang buhay nila, ang kanilang humanity pa rin ang nagkokonekta sa kanila sa ibang tao.
Ang produksyong ito ay gawa ng Girl Bye Productions Inc. at Lucca Creatives para magbigay ng fresh perspective tungkol sa ambisyon, impluwensya, at modern womanhood ng mga Filipina sa buong mundo.
Kung gusto niyo nang mapanood, streaming na ito exclusively sa iWant. Ang first episode ay available nang libre worldwide. Nagsimula ang premiere nito noong 10 November 2026, at ang mga susunod na episodes ay mapapanood sa 24 November 2026.
Sa ibang balita naman, may nag-viral na encounter ni Angelina Jolie sa isang flight papuntang Manila. Isang Filipino airline crew member na si Ken Ortega ang nakakita sa superstar up close and personal. Ibinahagi ni Ortega ang experience na ito sa isang three-part Instagram reel.
Kuwento ni Ortega, gusto sana niyang humingi ng selfie pero pinigilan niya ang sarili niya out of respect sa space at privacy ni Jolie. Nakakuha siya ng exclusive autograph mula sa actress. Ayon kay Ortega, maganda si Jolie in person, "face card sobra," at napanatili nito ang complete eye contact habang nag-uusap sila.
Napansin din ni Ortega na napakaliit ng face ni Jolie at napaka-graceful ng kanyang movements, lalo na sa pag-inom ng tea. Hindi raw siya kumuha ng picture dahil nagpapahinga at natutulog ang actress, at ayaw nilang i-invade ang personal time nito.
Na-thrill si Ortega nang tanungin siya ni Jolie kung anong pangalan ang dapat ilagay sa autograph—Ken o Kenneth—matapos mapansin ng actress ang full name niya sa name tag. Nasa Pilipinas si Angelina Jolie ngayon bilang key speaker sa ASEAN Inclusive Growth Summit.
Kaya naman sa huli, mapapaisip ka na lang kung sino ang mas lucky: si Karylle na nag-explore ng reality TV, o si Ken na nakakuha ng autograph mula sa isang Hollywood icon?