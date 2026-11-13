Sino ang bet niyo? Mga Kapuso stars, nominated para sa Net Makabata Star 2026
Keri niyo na bang i-vote ang mga faves niyo? Siyam na multi-talented Kapuso comedians, TV hosts, at reality TV stars ang nominated para sa Net Makabata Star 2026. Para sa mga celebrity at showbiz personalities, ito ang chance na makilala ang mga gumagamit ng platform nila para maghatid ng positive, meaningful, at child-friendly influence sa digital space.
Sa female category, pasok sa listahan ang Pepito Manaloto actress na si Manilyn Reynes, si Angel Guardian ng Running Man Philippines, at ang iBilib host na si Shaira Diaz. Sa male category naman, nominated ang multi-awarded comedian na si Michael V. at ang King of Talk na si Boy Abunda, kasama sina Chris Tiu, Matt Lozano, Miguel Tanfelix, at Ruru Madrid.
Kung gusto niyo silang manalo, may time pa kayong bumoto hanggang November 17. Pwedeng mag-vote ng isang male nominee at isang female nominee gamit ang iisang email address. Pero be careful: isang vote lang ang allowed per category. Kapag nag-multiple votes kayo gamit ang parehong email sa iisang category, disqualified agad 'yan. Siguraduhin lang na valid at active ang gagamiting email address.
Para makaboto, pumunta lang sa https://makabatastar.anaktv.ph.
Sino kaya sa kanila ang pinaka-wholesome sa feed niyo?